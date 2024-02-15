https://ria.ru/20240215/zayavki-1927643258.html

В Удмуртии стартовал прием заявок на девятый поток "Бизнес-акселератора"

В Удмуртии стартовал прием заявок на девятый поток "Бизнес-акселератора" - РИА Новости, 15.02.2024

В Удмуртии стартовал прием заявок на девятый поток "Бизнес-акселератора"

Корпорация развития Удмуртии в четверг открыла набор участников на девятый поток "Бизнес-акселератора", который продлится до 31 марта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T18:06

2024-02-15T18:06

2024-02-15T18:06

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Корпорация развития Удмуртии в четверг открыла набор участников на девятый поток "Бизнес-акселератора", который продлится до 31 марта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Бизнес-интенсив стартует в середине мая, обучение рассчитано на три месяца. Участников ждут практикумы, задания наставников, советы и обратная связь от экспертов программы. Результатом "Бизнес-акселератора" станет разработка долгосрочной стратегии компании. Эксперты помогут внедрить инструменты финансового менеджмента и оптимизировать бизнес-процессы. Первый зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова отметила, что за восемь лет бизнес-интенсив доказал свою эффективность. "Большинство участников бизнес-интенсива создали новые рабочие места, открыли новые площадки и цеха, в разы увеличили количество клиентов и показали рост выручки более чем в два раза", — сказала Абрамова, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что в прошлом потоке "Бизнес-акселератора" поучаствовали 60 компаний — это предприятия из самых разных отраслей: строительство, ИТ, производство, розничная торговля, общепит, услуги. В общей сложности за время обучения, несмотря на сложные экономические условия, участники показали прирост выручки на 50,4 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Всего обучение прошли уже 623 компании региона. Корпорация развития Удмуртии софинансирует затраты на участие в программе в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который реализуется по указу президента РФ.

https://ria.ru/20240212/podderzhka-1926895822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , удмуртская республика (удмуртия)