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В Удмуртии стартовал прием заявок на девятый поток "Бизнес-акселератора"
В Удмуртии стартовал прием заявок на девятый поток "Бизнес-акселератора" - РИА Новости, 15.02.2024
В Удмуртии стартовал прием заявок на девятый поток "Бизнес-акселератора"
Корпорация развития Удмуртии в четверг открыла набор участников на девятый поток "Бизнес-акселератора", который продлится до 31 марта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:06
2024-02-15T18:06
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Корпорация развития Удмуртии в четверг открыла набор участников на девятый поток "Бизнес-акселератора", который продлится до 31 марта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Бизнес-интенсив стартует в середине мая, обучение рассчитано на три месяца. Участников ждут практикумы, задания наставников, советы и обратная связь от экспертов программы. Результатом "Бизнес-акселератора" станет разработка долгосрочной стратегии компании. Эксперты помогут внедрить инструменты финансового менеджмента и оптимизировать бизнес-процессы. Первый зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова отметила, что за восемь лет бизнес-интенсив доказал свою эффективность. "Большинство участников бизнес-интенсива создали новые рабочие места, открыли новые площадки и цеха, в разы увеличили количество клиентов и показали рост выручки более чем в два раза", — сказала Абрамова, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что в прошлом потоке "Бизнес-акселератора" поучаствовали 60 компаний — это предприятия из самых разных отраслей: строительство, ИТ, производство, розничная торговля, общепит, услуги. В общей сложности за время обучения, несмотря на сложные экономические условия, участники показали прирост выручки на 50,4 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Всего обучение прошли уже 623 компании региона. Корпорация развития Удмуртии софинансирует затраты на участие в программе в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который реализуется по указу президента РФ.
https://ria.ru/20240212/podderzhka-1926895822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , удмуртская республика (удмуртия)
Твой бизнес, Россия, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Удмуртская Республика (Удмуртия)
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Корпорация развития Удмуртии в четверг открыла набор участников на девятый поток "Бизнес-акселератора", который продлится до 31 марта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Бизнес-интенсив стартует в середине мая, обучение рассчитано на три месяца. Участников ждут практикумы, задания наставников, советы и обратная связь от экспертов программы.
Результатом "Бизнес-акселератора" станет разработка долгосрочной стратегии компании. Эксперты помогут внедрить инструменты финансового менеджмента и оптимизировать бизнес-процессы.
Первый зампред правительства Удмуртии
Ольга Абрамова отметила, что за восемь лет бизнес-интенсив доказал свою эффективность.
«
"Большинство участников бизнес-интенсива создали новые рабочие места, открыли новые площадки и цеха, в разы увеличили количество клиентов и показали рост выручки более чем в два раза", — сказала Абрамова, ее слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что в прошлом потоке "Бизнес-акселератора" поучаствовали 60 компаний — это предприятия из самых разных отраслей: строительство, ИТ, производство, розничная торговля, общепит, услуги. В общей сложности за время обучения, несмотря на сложные экономические условия, участники показали прирост выручки на 50,4 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Всего обучение прошли уже 623 компании региона.
Корпорация развития Удмуртии софинансирует затраты на участие в программе в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который реализуется по указу президента РФ
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