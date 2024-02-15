https://ria.ru/20240215/yandekstaksi-1927628658.html

ФАС заявила о доминирующем положении "Яндекс.Такси" в России

ФАС заявила о доминирующем положении "Яндекс.Такси" в России - РИА Новости, 15.02.2024

ФАС заявила о доминирующем положении "Яндекс.Такси" в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после всплеска цен на такси в Москве из-за снегопада указала, что признала "Яндекс Такси" занимающим... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:00

2024-02-15T17:00

2024-02-15T17:06

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

яндекс.такси

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после всплеска цен на такси в Москве из-за снегопада указала, что признала "Яндекс Такси" занимающим доминирующее положение на территории России, но из-за моратория на проверки возможные меры реагирования ограничены."ФАС России по результатам проведенного анализа рынка установила, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что случаи злоупотребления доминирующим положением являются поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения и принятия мер антимонопольного реагирования. Однако в настоящее время "возможные меры реагирования ФАС ограничены постановлением правительства" РФ о моратории на проверки.Ранее в четверг корреспондент РИА Новости выяснил, что цены на такси в Москве утром подскочили более чем в три раза из-за сильного снегопада. В Москве в четверг утром шел сильный снег, видимость на дорогах плохая. По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки из-за снегопада в это время достигали 8 баллов.В среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в четверг на Москву обрушится до 20% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до рекордной высоты 68-летней давности.Мораторий на плановые проверки бизнеса (постановление правительства РФ № 448) был установлен в 2022 году и продлен на 2023 и 2024 год. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.

https://ria.ru/20231218/moratoriy-1916591763.html

https://ria.ru/20240215/taksi-1927485377.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс.такси, москва, евгений тишковец