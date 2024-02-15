https://ria.ru/20240215/vzryvy-1927464409.html

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 15.02.2024

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области

Взрывы прозвучали в Харьковской области, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T01:26

2024-02-15T01:26

2024-02-15T01:26

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харьковской области, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Харьковской области раздаются взрывы", - сообщает телеканал. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 01.04 по мск объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240214/energodar-1927404367.html

харьковская область

россия

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харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины