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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 15.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:26 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/vzryvy-1927464409.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 15.02.2024
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области
Взрывы прозвучали в Харьковской области, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T01:26
2024-02-15T01:26
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харьковской области, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Харьковской области раздаются взрывы", - сообщает телеканал. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 01.04 по мск объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области

"Общественное": взрывы раздаются в Харьковской области

© AP Photo / Vadim BelikovВид из Харькова на запуск ракет
Вид из Харькова на запуск ракет - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Vadim Belikov
Вид из Харькова на запуск ракет. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харьковской области, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
«
"В Харьковской области раздаются взрывы", - сообщает телеканал.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 01.04 по мск объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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