https://ria.ru/20240215/vzryvy-1927464409.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 15.02.2024
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области
Взрывы прозвучали в Харьковской области, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T01:26
2024-02-15T01:26
2024-02-15T01:26
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856764422_0:159:3037:1867_1920x0_80_0_0_e2a949db9fce4692b2aae4dba1f06fed.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харьковской области, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Харьковской области раздаются взрывы", - сообщает телеканал. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 01.04 по мск объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240214/energodar-1927404367.html
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856764422_169:0:2869:2025_1920x0_80_0_0_a81e7fbe14081914782aa6292d03f5e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области
"Общественное": взрывы раздаются в Харьковской области