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Опрос показал, как россияне относятся к использованию нейротехнологий - РИА Новости, 15.02.2024
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12:19 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/vtsiom-1927537512.html
Опрос показал, как россияне относятся к использованию нейротехнологий
Опрос показал, как россияне относятся к использованию нейротехнологий - РИА Новости, 15.02.2024
Опрос показал, как россияне относятся к использованию нейротехнологий
Мнения россиян о том, как они относятся к нейротехнологиям - с надеждой или с опасением, разделились примерно поровну, следует из результатов опроса ВЦИОМ,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:19
2024-02-15T12:19
общество
вциом
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мнения россиян о том, как они относятся к нейротехнологиям - с надеждой или с опасением, разделились примерно поровну, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте организации. Респондентов попросили ответить на вопрос, знают ли они о нейротехнологиях, которые используются для изучения и лечения мозга и нервной системы: 58% заявили, что что-то слышали о подобном, но без подробностей; практически каждый десятый (9%) сообщил, что хорошо знает, а 33% впервые услышали об этом от социологов. Мнения россиян относительно тезиса, что с помощью нейротехнологий человечество сможет понять, как устроен мозг, будет усиливать и приумножать возможности мозга здоровых людей, а также люди смогут управлять своим мозгом через гаджеты, разделились: 41% полагает, что такое возможно, но в очень далеком будущем; 32% считают, что подобное наступит в ближайшем будущем; а 22% сомневаются, что это возможно. Респонденты также не пришли к общему мнению об отношении к нейротехнологиям: 47% заявили, что скорее с опаской; 41% - с надеждой; 7% безразличны к этом вопросу, а 5% затруднились ответить. По данным ВЦИОМ, чаще других с энтузиазмом относятся к нейротехнологиям граждане до 45 лет, с хорошим материальным положением (46%), жители обеих столиц и городов-миллионников (по 45%). О том, что нейротехнологии вызывают у них чувство опасности, социологам заявили 54% россиян старше 45 лет, процент выше также среди жителей села (54%) и граждан с плохим материальным положением (56%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9 февраля 2024 года среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, вциом
Общество, ВЦИОМ
Опрос показал, как россияне относятся к использованию нейротехнологий

ВЦИОМ: россияне не знают, опасаться нейротехнологий или надеяться на них

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛюди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Люди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Люди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мнения россиян о том, как они относятся к нейротехнологиям - с надеждой или с опасением, разделились примерно поровну, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте организации.
Респондентов попросили ответить на вопрос, знают ли они о нейротехнологиях, которые используются для изучения и лечения мозга и нервной системы: 58% заявили, что что-то слышали о подобном, но без подробностей; практически каждый десятый (9%) сообщил, что хорошо знает, а 33% впервые услышали об этом от социологов.
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Мнения россиян относительно тезиса, что с помощью нейротехнологий человечество сможет понять, как устроен мозг, будет усиливать и приумножать возможности мозга здоровых людей, а также люди смогут управлять своим мозгом через гаджеты, разделились: 41% полагает, что такое возможно, но в очень далеком будущем; 32% считают, что подобное наступит в ближайшем будущем; а 22% сомневаются, что это возможно.
Респонденты также не пришли к общему мнению об отношении к нейротехнологиям: 47% заявили, что скорее с опаской; 41% - с надеждой; 7% безразличны к этом вопросу, а 5% затруднились ответить.
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По данным ВЦИОМ, чаще других с энтузиазмом относятся к нейротехнологиям граждане до 45 лет, с хорошим материальным положением (46%), жители обеих столиц и городов-миллионников (по 45%). О том, что нейротехнологии вызывают у них чувство опасности, социологам заявили 54% россиян старше 45 лет, процент выше также среди жителей села (54%) и граждан с плохим материальным положением (56%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9 февраля 2024 года среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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