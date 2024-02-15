https://ria.ru/20240215/vtsiom-1927537512.html

Опрос показал, как россияне относятся к использованию нейротехнологий

Опрос показал, как россияне относятся к использованию нейротехнологий - РИА Новости, 15.02.2024

Опрос показал, как россияне относятся к использованию нейротехнологий

Мнения россиян о том, как они относятся к нейротехнологиям - с надеждой или с опасением, разделились примерно поровну, следует из результатов опроса ВЦИОМ,... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T12:19

2024-02-15T12:19

2024-02-15T12:19

общество

вциом

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мнения россиян о том, как они относятся к нейротехнологиям - с надеждой или с опасением, разделились примерно поровну, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте организации. Респондентов попросили ответить на вопрос, знают ли они о нейротехнологиях, которые используются для изучения и лечения мозга и нервной системы: 58% заявили, что что-то слышали о подобном, но без подробностей; практически каждый десятый (9%) сообщил, что хорошо знает, а 33% впервые услышали об этом от социологов. Мнения россиян относительно тезиса, что с помощью нейротехнологий человечество сможет понять, как устроен мозг, будет усиливать и приумножать возможности мозга здоровых людей, а также люди смогут управлять своим мозгом через гаджеты, разделились: 41% полагает, что такое возможно, но в очень далеком будущем; 32% считают, что подобное наступит в ближайшем будущем; а 22% сомневаются, что это возможно. Респонденты также не пришли к общему мнению об отношении к нейротехнологиям: 47% заявили, что скорее с опаской; 41% - с надеждой; 7% безразличны к этом вопросу, а 5% затруднились ответить. По данным ВЦИОМ, чаще других с энтузиазмом относятся к нейротехнологиям граждане до 45 лет, с хорошим материальным положением (46%), жители обеих столиц и городов-миллионников (по 45%). О том, что нейротехнологии вызывают у них чувство опасности, социологам заявили 54% россиян старше 45 лет, процент выше также среди жителей села (54%) и граждан с плохим материальным положением (56%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9 февраля 2024 года среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://radiosputnik.ru/20240206/professii-1925714719.html

https://ria.ru/20240214/minzdrav-1927382425.html

https://ria.ru/20240209/ii-1926442668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вциом