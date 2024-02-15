https://ria.ru/20240215/volodin-1927490573.html

Володин поблагодарил воинов-интернационалистов за служение Родине

Володин поблагодарил воинов-интернационалистов за служение Родине - РИА Новости, 15.02.2024

Володин поблагодарил воинов-интернационалистов за служение Родине

Солдаты и офицеры, исполняющие свой долг за пределами Отечества, вносят значительный вклад в защиту национальных интересов и обеспечение безопасности России,... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T09:33

2024-02-15T09:33

2024-02-15T09:33

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Солдаты и офицеры, исполняющие свой долг за пределами Отечества, вносят значительный вклад в защиту национальных интересов и обеспечение безопасности России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит сайт Госдумы.В четверг в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. "Наши солдаты и офицеры, гражданские специалисты, профессионально и мужественно исполняющие свой долг за пределами Отечества, вносят значимый вклад в защиту национальных интересов, обеспечение безопасности нашей страны и граждан", - сказал Володин. Спикер Госдумы поблагодарил ветеранов за верность боевому братству и преданное служение Родине. "Всегда будем чтить память павших героев. Желаю крепкого здоровья и всего самого доброго", - подчеркнул Володин.

https://ria.ru/20240202/stalingrad-1925081817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф