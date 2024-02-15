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Володин поблагодарил воинов-интернационалистов за служение Родине - РИА Новости, 15.02.2024
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09:33 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/volodin-1927490573.html
Володин поблагодарил воинов-интернационалистов за служение Родине
Володин поблагодарил воинов-интернационалистов за служение Родине - РИА Новости, 15.02.2024
Володин поблагодарил воинов-интернационалистов за служение Родине
Солдаты и офицеры, исполняющие свой долг за пределами Отечества, вносят значительный вклад в защиту национальных интересов и обеспечение безопасности России,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:33
2024-02-15T09:33
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Солдаты и офицеры, исполняющие свой долг за пределами Отечества, вносят значительный вклад в защиту национальных интересов и обеспечение безопасности России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит сайт Госдумы.В четверг в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. "Наши солдаты и офицеры, гражданские специалисты, профессионально и мужественно исполняющие свой долг за пределами Отечества, вносят значимый вклад в защиту национальных интересов, обеспечение безопасности нашей страны и граждан", - сказал Володин. Спикер Госдумы поблагодарил ветеранов за верность боевому братству и преданное служение Родине. "Всегда будем чтить память павших героев. Желаю крепкого здоровья и всего самого доброго", - подчеркнул Володин.
https://ria.ru/20240202/stalingrad-1925081817.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поблагодарил воинов-интернационалистов за служение Родине

Володи заявил о вкладе солдат и офицеров в защиту национальных интересов России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на первом пленарном заседании весенней сессии
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на первом пленарном заседании весенней сессии - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Солдаты и офицеры, исполняющие свой долг за пределами Отечества, вносят значительный вклад в защиту национальных интересов и обеспечение безопасности России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит сайт Госдумы.
В четверг в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Сталинград, январь 1943 года. Пулеметный расчет подразделения лейтенанта В.В.Живаго ведет бой. Надпись на стене: Хочешь победы, беспощадно истребляй фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Володин вспомнил героизм и мужество советских воинов под Сталинградом
2 февраля, 17:09
"Наши солдаты и офицеры, гражданские специалисты, профессионально и мужественно исполняющие свой долг за пределами Отечества, вносят значимый вклад в защиту национальных интересов, обеспечение безопасности нашей страны и граждан", - сказал Володин.
Спикер Госдумы поблагодарил ветеранов за верность боевому братству и преданное служение Родине.
"Всегда будем чтить память павших героев. Желаю крепкого здоровья и всего самого доброго", - подчеркнул Володин.
Участники акции Бессмертный батальон, посвященной Дню памяти воинов-интернационалистов, на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
03:45
 
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