https://ria.ru/20240215/velikobritaniya-1927635988.html

Кэмерон заявил, что призвал помочь Киеву из любви к США

Кэмерон заявил, что призвал помочь Киеву из любви к США - РИА Новости, 15.02.2024

Кэмерон заявил, что призвал помочь Киеву из любви к США

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон после резкой реакции конгрессвуман на его призыв к американским законодателям поддержать новый пакет помощи Украине... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:30

2024-02-15T17:30

2024-02-15T17:30

дэвид кэмерон

сергей лавров

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон после резкой реакции конгрессвуман на его призыв к американским законодателям поддержать новый пакет помощи Украине заявил, что его высказывания мотивированы не желанием читать Вашингтону нотации, а "любовью к США", сообщила в четверг газета Evening Standard. Ранее Кэмерон призвал конгресс США одобрить законопроект о поддержке Украины и сравнил отказ поддержать многомиллиардную помощь Киеву с политикой умиротворения Гитлера. В ответ конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин предложила Кэмерону "поцеловать ее в задницу" и заняться поисками нацистов в украинской армии. "Мы должны сделать всё возможное, чтобы обеспечить, что Украина сможет преуспеть в этом году и после этого… И я говорю это как тот, кто не хочет никоим образом читать американским друзьям нотации или указывать американским друзьям, что делать. Я говорю это как тот, кто питает глубокую и неизменную любовь к Соединенным Штатам... и как кто-то, кто действительно верит в важность нашего союза", - приводит газета слова министра, сказанные им в ходе визита в Польшу. Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил, что никто не заставит конгрессменов проголосовать за полученный из сената законопроект о зарубежной помощи, в том числе Украине Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240215/evro-1927502051.html

https://ria.ru/20240214/ssha-1927340843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дэвид кэмерон, сергей лавров, майк джонсон, нато, украина, россия, киев, в мире