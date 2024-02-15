Рейтинг@Mail.ru
Кэмерон заявил, что призвал помочь Киеву из любви к США - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/velikobritaniya-1927635988.html
Кэмерон заявил, что призвал помочь Киеву из любви к США
Кэмерон заявил, что призвал помочь Киеву из любви к США - РИА Новости, 15.02.2024
Кэмерон заявил, что призвал помочь Киеву из любви к США
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон после резкой реакции конгрессвуман на его призыв к американским законодателям поддержать новый пакет помощи Украине... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:30
2024-02-15T17:30
дэвид кэмерон
сергей лавров
майк джонсон
нато
украина
россия
киев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145083/62/1450836224_0:2:1844:1039_1920x0_80_0_0_b05427f7b2c5fa8ff5515e53f971da0e.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон после резкой реакции конгрессвуман на его призыв к американским законодателям поддержать новый пакет помощи Украине заявил, что его высказывания мотивированы не желанием читать Вашингтону нотации, а "любовью к США", сообщила в четверг газета Evening Standard. Ранее Кэмерон призвал конгресс США одобрить законопроект о поддержке Украины и сравнил отказ поддержать многомиллиардную помощь Киеву с политикой умиротворения Гитлера. В ответ конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин предложила Кэмерону "поцеловать ее в задницу" и заняться поисками нацистов в украинской армии. "Мы должны сделать всё возможное, чтобы обеспечить, что Украина сможет преуспеть в этом году и после этого… И я говорю это как тот, кто не хочет никоим образом читать американским друзьям нотации или указывать американским друзьям, что делать. Я говорю это как тот, кто питает глубокую и неизменную любовь к Соединенным Штатам... и как кто-то, кто действительно верит в важность нашего союза", - приводит газета слова министра, сказанные им в ходе визита в Польшу. Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил, что никто не заставит конгрессменов проголосовать за полученный из сената законопроект о зарубежной помощи, в том числе Украине Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240215/evro-1927502051.html
https://ria.ru/20240214/ssha-1927340843.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145083/62/1450836224_40:0:1680:1230_1920x0_80_0_0_d07180b68eaa9e84e671ffd93d69f633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дэвид кэмерон, сергей лавров, майк джонсон, нато, украина, россия, киев, в мире
Дэвид Кэмерон, Сергей Лавров, Майк Джонсон, НАТО, Украина, Россия, Киев, В мире
Кэмерон заявил, что призвал помочь Киеву из любви к США

Кэмерон ответил Тэйлор-Грин, что призвал помочь Киеву из любви к США

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкДэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Дэвид Кэмерон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон после резкой реакции конгрессвуман на его призыв к американским законодателям поддержать новый пакет помощи Украине заявил, что его высказывания мотивированы не желанием читать Вашингтону нотации, а "любовью к США", сообщила в четверг газета Evening Standard.
Ранее Кэмерон призвал конгресс США одобрить законопроект о поддержке Украины и сравнил отказ поддержать многомиллиардную помощь Киеву с политикой умиротворения Гитлера. В ответ конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин предложила Кэмерону "поцеловать ее в задницу" и заняться поисками нацистов в украинской армии.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Послы стран ЕС согласовали правовые документы по помощи Украине
Вчера, 10:30
"Мы должны сделать всё возможное, чтобы обеспечить, что Украина сможет преуспеть в этом году и после этого… И я говорю это как тот, кто не хочет никоим образом читать американским друзьям нотации или указывать американским друзьям, что делать. Я говорю это как тот, кто питает глубокую и неизменную любовь к Соединенным Штатам... и как кто-то, кто действительно верит в важность нашего союза", - приводит газета слова министра, сказанные им в ходе визита в Польшу.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил, что никто не заставит конгрессменов проголосовать за полученный из сената законопроект о зарубежной помощи, в том числе Украине
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американские военные - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
В США придумали способ пополнить запасы вооружений после помощи Украине
14 февраля, 14:33
 
Дэвид КэмеронСергей ЛавровМайк ДжонсонНАТОУкраинаРоссияКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала