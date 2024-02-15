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Лидер французской партии призвал прекратить поддержку Украины - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/ukraina-1927607281.html
Лидер французской партии призвал прекратить поддержку Украины
Лидер французской партии призвал прекратить поддержку Украины - РИА Новости, 15.02.2024
Лидер французской партии призвал прекратить поддержку Украины
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал прекратить оказывать помощь Украине. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:42
2024-02-15T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
флориан филиппо
франция
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал прекратить оказывать помощь Украине. В своей публикации в соцсети Х Филиппо напомнил о предстоящем визите Владимира Зеленского в Париж для заключения "договора о безопасности". Комментируя этот визит, политик задался вопросами, сколько еще миллиардов евро будет отправлено Киеву, сколько еще вооружения будет взято у французской армии, означает ли этот "договор о безопасности" еще большую вовлеченность Франции в конфликт. "Давайте прекратим с этой войной, которая не наша. Давайте не будем больше ничего отправлять туда и будем стремиться к миру", - написал Филиппо в Х. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240121/voyna-1922539030.html
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в мире, украина, флориан филиппо, франция, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Флориан Филиппо, Франция, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лидер французской партии призвал прекратить поддержку Украины

Лидер французской партии "Патриоты" Филиппо призвал не отправлять ничего Украине

© AP Photo / Laurent CiprianiЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Laurent Cipriani
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал прекратить оказывать помощь Украине.
В своей публикации в соцсети Х Филиппо напомнил о предстоящем визите Владимира Зеленского в Париж для заключения "договора о безопасности". Комментируя этот визит, политик задался вопросами, сколько еще миллиардов евро будет отправлено Киеву, сколько еще вооружения будет взято у французской армии, означает ли этот "договор о безопасности" еще большую вовлеченность Франции в конфликт.
"Давайте прекратим с этой войной, которая не наша. Давайте не будем больше ничего отправлять туда и будем стремиться к миру", - написал Филиппо в Х.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФлориан ФилиппоФранцияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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