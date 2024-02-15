https://ria.ru/20240215/ukraina-1927558849.html

Россия доводит до США сигнал об опасности эскалации на Украине, заявил МИД

Россия доводит до США сигнал об опасности эскалации на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 15.02.2024

Россия доводит до США сигнал об опасности эскалации на Украине, заявил МИД

Эпизодические телефонные разговоры между высокопоставленным официальными лицами РФ и США происходят, Москва доводит до Вашингтона сигнал об опасности эскалации... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:20

2024-02-15T13:20

2024-02-15T13:37

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Эпизодические телефонные разговоры между высокопоставленным официальными лицами РФ и США происходят, Москва доводит до Вашингтона сигнал об опасности эскалации на Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя сообщения о том, что в январе состоялся телефонный разговор между помощником президента по международным делам Юрием Ушаковым и советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном."Я не комментирую содержание контактов по различным линиям, на различных уровнях. Эпизодически телефонные переговоры бывают, и высокопоставленные официальные лица с обеих сторон обмениваются оценками. С нашей стороны доводятся все необходимые сигналы до администрации США. Но конкретику не готов (комментировать - ред.), и вообще не в правилах дипломатического общения раскрывать содержание подобного рода контактов", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию агентства Рейтер о том, что в январе состоялся телефонный разговор Ушаковым и Салливаном."Тематику не могу раскрывать, тех разговоров, которые когда-то имели место, тем более, тех контактов, которые мы осуществляем в формате, в том числе передачи каких-то неофициальных памятных записок или нот. Украина присутствует как сюжет, и наш сигнал он понятен и очевиден: эскалация - это то, что сейчас находится в центре американского курса. Это очень опасно. Этот сигнал мы до них доводили и будем доводить по всем доступным каналам", - сказал Рябков.Агентство Рейтер со ссылкой на неназванные российские источники ранее передавало, что контакты между Россией и США через посредников по прекращению огня на Украине якобы имели место, но ни к чему не привели. Утверждается, что Москва направляла сигналы Вашингтону через посредников, в том числе на Ближнем Востоке, о готовности к прекращению огня. Рейтер утверждает со ссылкой на якобы имеющуюся информацию от трех российских анонимных источников, что встреча посредников прошла в Турции в конце прошлого года и одна из обсуждаемых идей подразумевала разговор помощника президента России Юрия Ушакова и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Однако во время звонка в январе Салливан якобы заявил Ушакову, что Вашингтон не собирается обсуждать прекращение огня без участия Киева.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения в СМИ о том, что Владимир Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения СМИ о неких предложениях из России к США по заморозке конфликта на Украине - неверная интерпретация публичных заявлений российской стороны.

https://ria.ru/20240212/ukraina-1926776391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, украина, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр