https://ria.ru/20240215/tsentrobank-1927482433.html

Центробанк считает возможным инвестирование в криптовалюту

Центробанк считает возможным инвестирование в криптовалюту - РИА Новости, 15.02.2024

Центробанк считает возможным инвестирование в криптовалюту

ЦБ РФ считает возможным инвестирование в криптовалюту, но вопрос в способности инвесторов адекватно оценить риски, заявила зампред регулятора Ольга Полякова,... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T08:31

2024-02-15T08:31

2024-02-15T08:56

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ЦБ РФ считает возможным инвестирование в криптовалюту, но вопрос в способности инвесторов адекватно оценить риски, заявила зампред регулятора Ольга Полякова, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах"."Мы не рассматриваем криптовалюту в качестве расчетной единицы на территории Российской Федерации. Инвестирование возможно, как мы с вами знаем, но здесь стоит вопрос способности адекватно оценить инвестором те риски, которые он на себя принимает в ожидании высокой доходности", - сказала она.

https://ria.ru/20231212/proekt-1915348624.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)