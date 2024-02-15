https://ria.ru/20240215/tsentrobank-1927482433.html
Центробанк считает возможным инвестирование в криптовалюту
Центробанк считает возможным инвестирование в криптовалюту - РИА Новости, 15.02.2024
Центробанк считает возможным инвестирование в криптовалюту
ЦБ РФ считает возможным инвестирование в криптовалюту, но вопрос в способности инвесторов адекватно оценить риски, заявила зампред регулятора Ольга Полякова,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T08:31
2024-02-15T08:31
2024-02-15T08:56
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ЦБ РФ считает возможным инвестирование в криптовалюту, но вопрос в способности инвесторов адекватно оценить риски, заявила зампред регулятора Ольга Полякова, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах"."Мы не рассматриваем криптовалюту в качестве расчетной единицы на территории Российской Федерации. Инвестирование возможно, как мы с вами знаем, но здесь стоит вопрос способности адекватно оценить инвестором те риски, которые он на себя принимает в ожидании высокой доходности", - сказала она.
https://ria.ru/20231212/proekt-1915348624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк считает возможным инвестирование в криптовалюту
Центробанк считает возможным инвестирование в криптовалюту при оценке рисков
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ЦБ РФ считает возможным инвестирование в криптовалюту, но вопрос в способности инвесторов адекватно оценить риски, заявила зампред регулятора Ольга Полякова, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
"Мы не рассматриваем криптовалюту в качестве расчетной единицы на территории Российской Федерации. Инвестирование возможно, как мы с вами знаем, но здесь стоит вопрос способности адекватно оценить инвестором те риски, которые он на себя принимает в ожидании высокой доходности", - сказала она.
Минфин России разработал законопроект об "экспорте криптовалют"