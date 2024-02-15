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Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины - РИА Новости, 15.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:35 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/trevoga-1927491308.html
Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины - РИА Новости, 15.02.2024
Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в четверг в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:35
2024-02-15T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
днепропетровская область
виталий кличко
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах объявили одновременно в 9.08 мск. Ранее в четверг на Украине более двух с половиной часов звучала воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах во Львове, в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в столице Украины. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщал, что складские помещения в Миргородском районе области подверглись ударам. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал, что повреждения получили объекты инфрастуктуры региона. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240215/goroda-1927486357.html
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в мире, украина, россия, днепропетровская область, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Днепропетровская область, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

В Харьковской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие"
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью Укрытие - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие". Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах объявили одновременно в 9.08 мск.
Ранее в четверг на Украине более двух с половиной часов звучала воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах во Львове, в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в столице Украины. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщал, что складские помещения в Миргородском районе области подверглись ударам. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал, что повреждения получили объекты инфрастуктуры региона.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДнепропетровская областьВиталий КличкоДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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