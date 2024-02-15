https://ria.ru/20240215/trevoga-1927491308.html

Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины - РИА Новости, 15.02.2024

Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в четверг в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T09:35

2024-02-15T09:35

2024-02-15T09:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

днепропетровская область

виталий кличко

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах объявили одновременно в 9.08 мск. Ранее в четверг на Украине более двух с половиной часов звучала воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах во Львове, в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в столице Украины. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщал, что складские помещения в Миргородском районе области подверглись ударам. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал, что повреждения получили объекты инфрастуктуры региона. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240215/goroda-1927486357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, днепропетровская область, виталий кличко, дмитрий песков, вооруженные силы украины