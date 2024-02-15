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Тысячи человек собрались на предвыборное выступление Трампа - РИА Новости, 15.02.2024
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03:51 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/tramp-1927470986.html
Тысячи человек собрались на предвыборное выступление Трампа
Тысячи человек собрались на предвыборное выступление Трампа - РИА Новости, 15.02.2024
Тысячи человек собрались на предвыборное выступление Трампа
Тысячи человек собрались в американском городе Чарльстон в штате Южная Каролина для участия в предвыборной встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T03:51
2024-02-15T03:51
в мире
сша
южная каролина
дональд трамп
никки хейли
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ЧАРЛЬСТОН (штат Южная Каролина), 15 фев - РИА Новости. Тысячи человек собрались в американском городе Чарльстон в штате Южная Каролина для участия в предвыборной встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости. Выступление бывшего американского лидера, который намерен вернуть себе контроль над Белым домом на предстоящих президентских выборах в ноябре 2024 года, проходит под лозунгом "Иди голосовать". Многие участники встречи одеты в различную атрибутику с фамилией Трампа. Как призналась в разговоре с агентством одна из участниц мероприятия Сюзан, она решила переночевать перед входом в городской конгресс-центр, чтобы в итоге оказаться первой из тех, кто зайдет внутрь и окажется ближе к трибуне с Трампом. Большинство участников встречи с экс-президентом выражают уверенность, что без его возвращения США придет конец. "Если мы не вернем президента Трампа к власти, Америки не будет", - заявил РИА Новости его сторонник Дэвид перед началом выступления. Другая сторонница бывшего американского лидера Джиди, оценивая состояние действующего президента США Джо Байдена, отметила, что "он даже не знает, кем является". В Южной Каролине 24 февраля пройдет первичное голосование за кандидатов в президенты от Республиканской партии. Главными конкурентами за голоса избирателей по-прежнему остаются Трамп и экс-постпред США при ООН Никки Хейли. По предварительным прогнозам, Трамп получит порядка 65% голосов, оставив Хейли порядка 30%.
https://ria.ru/20240214/opros-1927390846.html
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в мире, сша, южная каролина, дональд трамп, никки хейли, джо байден
В мире, США, Южная Каролина, Дональд Трамп, Никки Хейли, Джо Байден
Тысячи человек собрались на предвыборное выступление Трампа

В Чарльстоне тысячи человек собрались на предвыборное выступление Трампа

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп. Архивное фото
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ЧАРЛЬСТОН (штат Южная Каролина), 15 фев - РИА Новости. Тысячи человек собрались в американском городе Чарльстон в штате Южная Каролина для участия в предвыборной встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости.
Выступление бывшего американского лидера, который намерен вернуть себе контроль над Белым домом на предстоящих президентских выборах в ноябре 2024 года, проходит под лозунгом "Иди голосовать". Многие участники встречи одеты в различную атрибутику с фамилией Трампа.
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Как призналась в разговоре с агентством одна из участниц мероприятия Сюзан, она решила переночевать перед входом в городской конгресс-центр, чтобы в итоге оказаться первой из тех, кто зайдет внутрь и окажется ближе к трибуне с Трампом.
Большинство участников встречи с экс-президентом выражают уверенность, что без его возвращения США придет конец. "Если мы не вернем президента Трампа к власти, Америки не будет", - заявил РИА Новости его сторонник Дэвид перед началом выступления.
Другая сторонница бывшего американского лидера Джиди, оценивая состояние действующего президента США Джо Байдена, отметила, что "он даже не знает, кем является".
В Южной Каролине 24 февраля пройдет первичное голосование за кандидатов в президенты от Республиканской партии. Главными конкурентами за голоса избирателей по-прежнему остаются Трамп и экс-постпред США при ООН Никки Хейли. По предварительным прогнозам, Трамп получит порядка 65% голосов, оставив Хейли порядка 30%.
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В миреСШАЮжная КаролинаДональд ТрампНикки ХейлиДжо Байден
 
 
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