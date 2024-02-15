Тысячи человек собрались на предвыборное выступление Трампа
В Чарльстоне тысячи человек собрались на предвыборное выступление Трампа
© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп. Архивное фото
ЧАРЛЬСТОН (штат Южная Каролина), 15 фев - РИА Новости. Тысячи человек собрались в американском городе Чарльстон в штате Южная Каролина для участия в предвыборной встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости.
Выступление бывшего американского лидера, который намерен вернуть себе контроль над Белым домом на предстоящих президентских выборах в ноябре 2024 года, проходит под лозунгом "Иди голосовать". Многие участники встречи одеты в различную атрибутику с фамилией Трампа.
Как призналась в разговоре с агентством одна из участниц мероприятия Сюзан, она решила переночевать перед входом в городской конгресс-центр, чтобы в итоге оказаться первой из тех, кто зайдет внутрь и окажется ближе к трибуне с Трампом.
Большинство участников встречи с экс-президентом выражают уверенность, что без его возвращения США придет конец. "Если мы не вернем президента Трампа к власти, Америки не будет", - заявил РИА Новости его сторонник Дэвид перед началом выступления.
Другая сторонница бывшего американского лидера Джиди, оценивая состояние действующего президента США Джо Байдена, отметила, что "он даже не знает, кем является".
В Южной Каролине 24 февраля пройдет первичное голосование за кандидатов в президенты от Республиканской партии. Главными конкурентами за голоса избирателей по-прежнему остаются Трамп и экс-постпред США при ООН Никки Хейли. По предварительным прогнозам, Трамп получит порядка 65% голосов, оставив Хейли порядка 30%.