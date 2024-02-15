https://ria.ru/20240215/tramp-1927470986.html

Тысячи человек собрались на предвыборное выступление Трампа

Тысячи человек собрались на предвыборное выступление Трампа - РИА Новости, 15.02.2024

Тысячи человек собрались на предвыборное выступление Трампа

Тысячи человек собрались в американском городе Чарльстон в штате Южная Каролина для участия в предвыборной встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом,... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T03:51

2024-02-15T03:51

2024-02-15T03:51

в мире

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дональд трамп

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ЧАРЛЬСТОН (штат Южная Каролина), 15 фев - РИА Новости. Тысячи человек собрались в американском городе Чарльстон в штате Южная Каролина для участия в предвыборной встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости. Выступление бывшего американского лидера, который намерен вернуть себе контроль над Белым домом на предстоящих президентских выборах в ноябре 2024 года, проходит под лозунгом "Иди голосовать". Многие участники встречи одеты в различную атрибутику с фамилией Трампа. Как призналась в разговоре с агентством одна из участниц мероприятия Сюзан, она решила переночевать перед входом в городской конгресс-центр, чтобы в итоге оказаться первой из тех, кто зайдет внутрь и окажется ближе к трибуне с Трампом. Большинство участников встречи с экс-президентом выражают уверенность, что без его возвращения США придет конец. "Если мы не вернем президента Трампа к власти, Америки не будет", - заявил РИА Новости его сторонник Дэвид перед началом выступления. Другая сторонница бывшего американского лидера Джиди, оценивая состояние действующего президента США Джо Байдена, отметила, что "он даже не знает, кем является". В Южной Каролине 24 февраля пройдет первичное голосование за кандидатов в президенты от Республиканской партии. Главными конкурентами за голоса избирателей по-прежнему остаются Трамп и экс-постпред США при ООН Никки Хейли. По предварительным прогнозам, Трамп получит порядка 65% голосов, оставив Хейли порядка 30%.

https://ria.ru/20240214/opros-1927390846.html

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в мире, сша, южная каролина, дональд трамп, никки хейли, джо байден