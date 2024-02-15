Рейтинг@Mail.ru
Сын Трампа усомнился в "угрозе" от России, о которой предупредили конгресс - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:41 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/tramp-1927468329.html
Сын Трампа усомнился в "угрозе" от России, о которой предупредили конгресс
Сын Трампа усомнился в "угрозе" от России, о которой предупредили конгресс - РИА Новости, 15.02.2024
Сын Трампа усомнился в "угрозе" от России, о которой предупредили конгресс
Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший усомнился в реальности угрозы нацбезопасности, о которой предупредили конгресс. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T02:41
2024-02-15T02:41
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп-младший
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593136353_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_579b8ff63eb9d573855f3c247e3aac0d.jpg
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший усомнился в реальности угрозы нацбезопасности, о которой предупредили конгресс. "Кто-то действительно верит, что утечка про серьезную угрозу со стороны России магическим образом случилась через 30 секунд после того, как спикер палаты представителей заявил, что не будет поддерживать выделение новых 60 миллиардов долларов Украине?" - написал Трамп-младший в соцсети Truth Social. По его словам, купиться на эти сообщения может только "достаточно тупой" человек. "Пропаганда глубинного государства прямо по учебнику", - написал Трамп-младший. Комитет по разведке палаты представителей ранее оповестил всех членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что лично проведет в четверг брифинг для лидеров конгресса США по указанному вопросу. Источники американских СМИ связывали "угрозу" с якобы находящимися на этапе разработки российскими вооружениями. На секретном брифинге, по данным неназванных источников, законодателям США могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников
https://ria.ru/20240215/tramp-1927465793.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593136353_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_84593c77a1f82d7db0d2055247a623ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп-младший, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп-младший, Джо Байден, Дональд Трамп
Сын Трампа усомнился в "угрозе" от России, о которой предупредили конгресс

Сын Трампа усомнился в "российской угрозе", о которой предупредили конгресс

© AP Photo / Susan WalshДональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Дональд Трамп-младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший усомнился в реальности угрозы нацбезопасности, о которой предупредили конгресс.
"Кто-то действительно верит, что утечка про серьезную угрозу со стороны России магическим образом случилась через 30 секунд после того, как спикер палаты представителей заявил, что не будет поддерживать выделение новых 60 миллиардов долларов Украине?" - написал Трамп-младший в соцсети Truth Social.
По его словам, купиться на эти сообщения может только "достаточно тупой" человек. "Пропаганда глубинного государства прямо по учебнику", - написал Трамп-младший.
Комитет по разведке палаты представителей ранее оповестил всех членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что лично проведет в четверг брифинг для лидеров конгресса США по указанному вопросу.
Источники американских СМИ связывали "угрозу" с якобы находящимися на этапе разработки российскими вооружениями. На секретном брифинге, по данным неназванных источников, законодателям США могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
СМИ: Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам
01:47
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд Трамп-младшийДжо БайденДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала