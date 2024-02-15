Сын Трампа усомнился в "угрозе" от России, о которой предупредили конгресс
Сын Трампа усомнился в "российской угрозе", о которой предупредили конгресс
© AP Photo / Susan WalshДональд Трамп-младший
© AP Photo / Susan Walsh
Дональд Трамп-младший. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший усомнился в реальности угрозы нацбезопасности, о которой предупредили конгресс.
"Кто-то действительно верит, что утечка про серьезную угрозу со стороны России магическим образом случилась через 30 секунд после того, как спикер палаты представителей заявил, что не будет поддерживать выделение новых 60 миллиардов долларов Украине?" - написал Трамп-младший в соцсети Truth Social.
По его словам, купиться на эти сообщения может только "достаточно тупой" человек. "Пропаганда глубинного государства прямо по учебнику", - написал Трамп-младший.
Комитет по разведке палаты представителей ранее оповестил всех членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал президента США Джо Байдена рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что лично проведет в четверг брифинг для лидеров конгресса США по указанному вопросу.
Источники американских СМИ связывали "угрозу" с якобы находящимися на этапе разработки российскими вооружениями. На секретном брифинге, по данным неназванных источников, законодателям США могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников