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В Госдуме призвали ограничить стоимость такси в плохую погоду - РИА Новости, 15.02.2024
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12:47 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/taksi-1927547791.html
В Госдуме призвали ограничить стоимость такси в плохую погоду
В Госдуме призвали ограничить стоимость такси в плохую погоду - РИА Новости, 15.02.2024
В Госдуме призвали ограничить стоимость такси в плохую погоду
Необходимо ограничить наценку на стоимость такси в плохую погоду, поскольку должны существовать разумные ценовые ограничения, заявили РИА Новости депутаты... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:47
2024-02-15T12:47
общество
авто
виталий милонов
госдума рф
такси
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Необходимо ограничить наценку на стоимость такси в плохую погоду, поскольку должны существовать разумные ценовые ограничения, заявили РИА Новости депутаты Госдумы Алексей Говырин и Виталий Милонов ("Единая Россия"). "Расчет коэффициентов в приложениях на такси в снежную погоду не должен превышать 20% от обычной стоимости поездки в обычных условиях. Тогда цена будет более-менее нормальной для потребителя, и водитель такси не будет в минусе. Цены на такси и так регулярно поднимаются из-за увеличения затрат на обслуживание машин и роста расходов перевозчиков, погодные условия учтены в ценах агрегаторов", - сказал Говырин. Милонов в свою очередь отметил, что люди должны быть уверены, что поездка в пределах десяти километров не будет дороже конкретной пороговой цены. По словам депутата, необходимо законодательно поправить этот механизм. "Я убежден, что на поездки на короткие расстояния, между работой и домом, должны существовать разумные ценовые ограничения. Снег или непогода, конечно, являются фактором, влияющим на стоимость, но не должны превращать поездки в роскошь", - сказал он. Говырин также подчеркнул, что когда в отдельных случаях цена на такси увеличивается в 4-5 раза, но машины при этом находятся и есть заказы - дело явно не в нехватке водителей. Парламентарий также добавил, что водители могут на законных основаниях не выезжать на маршруты, если считают это опасным. "Следуя такой логике агрегаторов, получается, что повышенная тарификация вынуждает водителей выходить на работу, возить людей, а не сидеть в тёплом помещении в ожидании лучшей погоды. Надо принять решение о том, чтобы рекомендовать 20% повышение стоимости - предел, иначе постоянно можно ссылаться на чье-то желание, на высокий трафик и повышенный расход топлива - эти объяснения служат в данной ситуации лишь поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения цен", - сказал он. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев рассказал РИА Новости, что рост цен связан с уменьшением количества таксистов, их стало меньше из-за вступления в силу закона о такси, который вывел в серую зону самозанятых таксистов, которые подрабатывали на своих машинах по 2-3 часа в день. "Во-вторых, надо разбираться и унифицировать алгоритмы поиска агрегаторов. Чтобы не получалось так, что цены в одном районе взлетают в 2-3 раза. Это то, чем предстоит заняться нам законодателям: помочь самозанятым вернуться в белую зону, иметь возможность легально подрабатывать, а также разобраться с алгоритмами поисковиков заказов", - отметил Гусев.
https://ria.ru/20231220/taksi-1916900050.html
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https://ria.ru/20240118/taksi-1922129558.html
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общество, авто, виталий милонов, госдума рф, такси, единая россия
Общество, Авто, Виталий Милонов, Госдума РФ, Такси, Единая Россия
В Госдуме призвали ограничить стоимость такси в плохую погоду

Депутаты от ЕР предложили ограничить наценку на стоимость такси в непогоду

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили такси на Тверской улице в Москве
Автомобили такси на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили такси на Тверской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Необходимо ограничить наценку на стоимость такси в плохую погоду, поскольку должны существовать разумные ценовые ограничения, заявили РИА Новости депутаты Госдумы Алексей Говырин и Виталий Милонов ("Единая Россия").
"Расчет коэффициентов в приложениях на такси в снежную погоду не должен превышать 20% от обычной стоимости поездки в обычных условиях. Тогда цена будет более-менее нормальной для потребителя, и водитель такси не будет в минусе. Цены на такси и так регулярно поднимаются из-за увеличения затрат на обслуживание машин и роста расходов перевозчиков, погодные условия учтены в ценах агрегаторов", - сказал Говырин.
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Милонов в свою очередь отметил, что люди должны быть уверены, что поездка в пределах десяти километров не будет дороже конкретной пороговой цены. По словам депутата, необходимо законодательно поправить этот механизм.
"Я убежден, что на поездки на короткие расстояния, между работой и домом, должны существовать разумные ценовые ограничения. Снег или непогода, конечно, являются фактором, влияющим на стоимость, но не должны превращать поездки в роскошь", - сказал он.
Говырин также подчеркнул, что когда в отдельных случаях цена на такси увеличивается в 4-5 раза, но машины при этом находятся и есть заказы - дело явно не в нехватке водителей. Парламентарий также добавил, что водители могут на законных основаниях не выезжать на маршруты, если считают это опасным.
"Следуя такой логике агрегаторов, получается, что повышенная тарификация вынуждает водителей выходить на работу, возить людей, а не сидеть в тёплом помещении в ожидании лучшей погоды. Надо принять решение о том, чтобы рекомендовать 20% повышение стоимости - предел, иначе постоянно можно ссылаться на чье-то желание, на высокий трафик и повышенный расход топлива - эти объяснения служат в данной ситуации лишь поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения цен", - сказал он.
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Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев рассказал РИА Новости, что рост цен связан с уменьшением количества таксистов, их стало меньше из-за вступления в силу закона о такси, который вывел в серую зону самозанятых таксистов, которые подрабатывали на своих машинах по 2-3 часа в день.
"Во-вторых, надо разбираться и унифицировать алгоритмы поиска агрегаторов. Чтобы не получалось так, что цены в одном районе взлетают в 2-3 раза. Это то, чем предстоит заняться нам законодателям: помочь самозанятым вернуться в белую зону, иметь возможность легально подрабатывать, а также разобраться с алгоритмами поисковиков заказов", - отметил Гусев.
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