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Расходы США на внешнюю помощь опасны, заявили в республиканской партии - РИА Новости, 15.02.2024
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09:16 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/ssha-1927487041.html
Расходы США на внешнюю помощь опасны, заявили в республиканской партии
Расходы США на внешнюю помощь опасны, заявили в республиканской партии - РИА Новости, 15.02.2024
Расходы США на внешнюю помощь опасны, заявили в республиканской партии
Расходы США на оказание внешней помощи страдают от нехватки контроля и в результате представляют опасность для самих американских граждан, заявила РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:16
2024-02-15T09:16
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ЭЛЬ-ПАСО (штат Техас), 15 фев - РИА Новости. Расходы США на оказание внешней помощи страдают от нехватки контроля и в результате представляют опасность для самих американских граждан, заявила РИА Новости республиканский кандидат в конгресс страны от штата Аризона Кэтлин Уинн. "Мы никого не привлекаем к ответственности, а нехватка подконтрольности является опасной для порядочных граждан этой страны", - сообщила она агентству. Уинн добавила, что подобная финансовая политика США является плохой. Во вторник сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов долларов на возобновление помощи Украине. Авторы документа ранее исключили из законопроекта спорные пункты о финансировании мер охраны границы и миграционной реформе для борьбы с миграционным кризисом в самих США.
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в мире, сша, аризона, украина
В мире, США, Аризона, Украина
Расходы США на внешнюю помощь опасны, заявили в республиканской партии

Кэтлин Уинн: расходы США на внешнюю помощь опасны для американцев

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ЭЛЬ-ПАСО (штат Техас), 15 фев - РИА Новости. Расходы США на оказание внешней помощи страдают от нехватки контроля и в результате представляют опасность для самих американских граждан, заявила РИА Новости республиканский кандидат в конгресс страны от штата Аризона Кэтлин Уинн.
"Мы никого не привлекаем к ответственности, а нехватка подконтрольности является опасной для порядочных граждан этой страны", - сообщила она агентству.
Уинн добавила, что подобная финансовая политика США является плохой.
Во вторник сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов долларов на возобновление помощи Украине. Авторы документа ранее исключили из законопроекта спорные пункты о финансировании мер охраны границы и миграционной реформе для борьбы с миграционным кризисом в самих США.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Нация в опасности. Поступок Путина напугал США
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