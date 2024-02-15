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Расходы США на внешнюю помощь опасны, заявили в республиканской партии
Расходы США на внешнюю помощь опасны, заявили в республиканской партии - РИА Новости, 15.02.2024
Расходы США на внешнюю помощь опасны, заявили в республиканской партии
Расходы США на оказание внешней помощи страдают от нехватки контроля и в результате представляют опасность для самих американских граждан, заявила РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:16
2024-02-15T09:16
2024-02-15T09:16
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ЭЛЬ-ПАСО (штат Техас), 15 фев - РИА Новости. Расходы США на оказание внешней помощи страдают от нехватки контроля и в результате представляют опасность для самих американских граждан, заявила РИА Новости республиканский кандидат в конгресс страны от штата Аризона Кэтлин Уинн. "Мы никого не привлекаем к ответственности, а нехватка подконтрольности является опасной для порядочных граждан этой страны", - сообщила она агентству. Уинн добавила, что подобная финансовая политика США является плохой. Во вторник сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов долларов на возобновление помощи Украине. Авторы документа ранее исключили из законопроекта спорные пункты о финансировании мер охраны границы и миграционной реформе для борьбы с миграционным кризисом в самих США.
https://ria.ru/20240215/putin-1927465214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аризона, украина
В мире, США, Аризона, Украина
Расходы США на внешнюю помощь опасны, заявили в республиканской партии
Кэтлин Уинн: расходы США на внешнюю помощь опасны для американцев