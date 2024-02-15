https://ria.ru/20240215/ssha-1927459349.html
Путин: командировка Джонсона в Киев в 2022 году была за счет США
Путин: командировка Джонсона в Киев в 2022 году была за счет США - РИА Новости, 15.02.2024
Путин: командировка Джонсона в Киев в 2022 году была за счет США
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, когда уговаривал Киев не договариваться с Россией, не мог приехать на Украину без консультаций с США,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T00:08
2024-02-15T00:08
2024-02-15T00:08
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, когда уговаривал Киев не договариваться с Россией, не мог приехать на Украину без консультаций с США, командировка была за счет американской администрации, уверен президент РФ Владимир Путин. "Бывший премьер-министр господин Джонсон не мог приехать сам по личной инициативе без консультаций с Вашингтоном на этот счет. Наверняка такие консультации не только были, а, я думаю, что он просто поехал в командировку за счет американской администрации. Они ему командировочные заплатили за это", - сказал Путин в интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля.
https://ria.ru/20240214/putin-1927458939.html
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киев, россия, украина, борис джонсон, владимир путин
Киев, Россия, Украина, Борис Джонсон, Владимир Путин
Путин: командировка Джонсона в Киев в 2022 году была за счет США
Путин: командировка Джонсона в Киев в 2022 году была за счет администрации США