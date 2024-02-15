https://ria.ru/20240215/sotsgarantii-1927663576.html

Путин поручил сформировать идеи о новых соцгарантиях муниципальным служащим

Путин поручил сформировать идеи о новых соцгарантиях муниципальным служащим - РИА Новости, 15.02.2024

Путин поручил сформировать идеи о новых соцгарантиях муниципальным служащим

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля предложить идеи по дополнительным соцгарантиям муниципальным служащим, в том числе по возмещению РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T19:35

2024-02-15T19:35

2024-02-15T19:35

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля предложить идеи по дополнительным соцгарантиям муниципальным служащим, в том числе по возмещению расходов по найму жилья, сообщается на сайте Кремля. "Представить предложения о дополнительных социальных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, а также работникам органов местного самоуправления, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в том числе о возмещении расходов по найму жилого помещения (компенсации расходов на приобретение или строительство жилого помещения), находящегося на территории соответствующего муниципального образования, предусмотрев механизмы финансирования указанных гарантий", - говорится в тексте поручения. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240215/putin-1927658864.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин