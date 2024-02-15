https://ria.ru/20240215/sotsgarantii-1927663576.html
Путин поручил сформировать идеи о новых соцгарантиях муниципальным служащим
Путин поручил сформировать идеи о новых соцгарантиях муниципальным служащим - РИА Новости, 15.02.2024
Путин поручил сформировать идеи о новых соцгарантиях муниципальным служащим
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля предложить идеи по дополнительным соцгарантиям муниципальным служащим, в том числе по возмещению РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:35
2024-02-15T19:35
2024-02-15T19:35
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927461141_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_30a304b51f88c04771ad8503af0f74ea.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля предложить идеи по дополнительным соцгарантиям муниципальным служащим, в том числе по возмещению расходов по найму жилья, сообщается на сайте Кремля. "Представить предложения о дополнительных социальных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, а также работникам органов местного самоуправления, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в том числе о возмещении расходов по найму жилого помещения (компенсации расходов на приобретение или строительство жилого помещения), находящегося на территории соответствующего муниципального образования, предусмотрев механизмы финансирования указанных гарантий", - говорится в тексте поручения. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240215/putin-1927658864.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927461141_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_5b1aeb987422c09ee391a1c12296f100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил сформировать идеи о новых соцгарантиях муниципальным служащим
Путин поручил сформировать идеи о новых соцгарантиях муниципальным служащим