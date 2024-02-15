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Путин поручил сформировать идеи о новых соцгарантиях муниципальным служащим - РИА Новости, 15.02.2024
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19:35 15.02.2024
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Путин поручил сформировать идеи о новых соцгарантиях муниципальным служащим
Путин поручил сформировать идеи о новых соцгарантиях муниципальным служащим - РИА Новости, 15.02.2024
Путин поручил сформировать идеи о новых соцгарантиях муниципальным служащим
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля предложить идеи по дополнительным соцгарантиям муниципальным служащим, в том числе по возмещению РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:35
2024-02-15T19:35
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля предложить идеи по дополнительным соцгарантиям муниципальным служащим, в том числе по возмещению расходов по найму жилья, сообщается на сайте Кремля. "Представить предложения о дополнительных социальных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, а также работникам органов местного самоуправления, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в том числе о возмещении расходов по найму жилого помещения (компенсации расходов на приобретение или строительство жилого помещения), находящегося на территории соответствующего муниципального образования, предусмотрев механизмы финансирования указанных гарантий", - говорится в тексте поручения. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил сформировать идеи о новых соцгарантиях муниципальным служащим

Путин поручил сформировать идеи о новых соцгарантиях муниципальным служащим

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
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Президент РФ В. Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля предложить идеи по дополнительным соцгарантиям муниципальным служащим, в том числе по возмещению расходов по найму жилья, сообщается на сайте Кремля.
«
"Представить предложения о дополнительных социальных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, а также работникам органов местного самоуправления, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в том числе о возмещении расходов по найму жилого помещения (компенсации расходов на приобретение или строительство жилого помещения), находящегося на территории соответствующего муниципального образования, предусмотрев механизмы финансирования указанных гарантий", - говорится в тексте поручения.
Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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