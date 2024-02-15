https://ria.ru/20240215/snegopad-1927625486.html
Синоптик объяснил сильный снегопад в Москве встречей двух "борцов сумо"
Синоптик объяснил сильный снегопад в Москве встречей двух "борцов сумо" - РИА Новости, 15.02.2024
Синоптик объяснил сильный снегопад в Москве встречей двух "борцов сумо"
Москва оказалась между циклоном с запада и антициклоном с востока, будто между двумя борцами сумо, прохождение фронтального раздела вызвало сильный снегопад,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:50
2024-02-15T16:50
2024-02-15T16:50
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927582477_0:216:3036:1924_1920x0_80_0_0_58efa6f66f04a0c4e9630995d72ee5d5.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва оказалась между циклоном с запада и антициклоном с востока, будто между двумя борцами сумо, прохождение фронтального раздела вызвало сильный снегопад, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Редко встречается такая ситуация, когда существует два мощных барических образования: к западу от Москвы – циклон, к востоку – антициклон. Москва находится на стыке их противоборства… знаете, как два борца сумо друг друга толкают", - сказал Вильфанд. По его словам, взаимодействие двух барических образований сформировало фронтальный раздел, и его прохождение обусловило интенсивные осадки в столице. "Это очень необычная ситуация, потому что сочетание трех редких факторов: первое – высокое давление, примерно на 12-15 миллиметров выше нормального, второе – низкая температура, на четыре градуса ниже нормы, и третье – интенсивные осадки", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20240215/sugroby-1927623977.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927582477_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee811b8abbcc3ca53b62d798359a55dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, снегопад в москве
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Снегопад в Москве
Синоптик объяснил сильный снегопад в Москве встречей двух "борцов сумо"
Вильфанд: противоборство циклона и антициклона вызвало сильный снегопад в Москве