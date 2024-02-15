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Синоптик объяснил сильный снегопад в Москве встречей двух "борцов сумо" - РИА Новости, 15.02.2024
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16:50 15.02.2024
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Синоптик объяснил сильный снегопад в Москве встречей двух "борцов сумо"
Синоптик объяснил сильный снегопад в Москве встречей двух "борцов сумо" - РИА Новости, 15.02.2024
Синоптик объяснил сильный снегопад в Москве встречей двух "борцов сумо"
Москва оказалась между циклоном с запада и антициклоном с востока, будто между двумя борцами сумо, прохождение фронтального раздела вызвало сильный снегопад,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:50
2024-02-15T16:50
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
снегопад в москве
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва оказалась между циклоном с запада и антициклоном с востока, будто между двумя борцами сумо, прохождение фронтального раздела вызвало сильный снегопад, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Редко встречается такая ситуация, когда существует два мощных барических образования: к западу от Москвы – циклон, к востоку – антициклон. Москва находится на стыке их противоборства… знаете, как два борца сумо друг друга толкают", - сказал Вильфанд. По его словам, взаимодействие двух барических образований сформировало фронтальный раздел, и его прохождение обусловило интенсивные осадки в столице. "Это очень необычная ситуация, потому что сочетание трех редких факторов: первое – высокое давление, примерно на 12-15 миллиметров выше нормального, второе – низкая температура, на четыре градуса ниже нормы, и третье – интенсивные осадки", - добавил синоптик.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, снегопад в москве
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Снегопад в Москве
Синоптик объяснил сильный снегопад в Москве встречей двух "борцов сумо"

Вильфанд: противоборство циклона и антициклона вызвало сильный снегопад в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва оказалась между циклоном с запада и антициклоном с востока, будто между двумя борцами сумо, прохождение фронтального раздела вызвало сильный снегопад, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Редко встречается такая ситуация, когда существует два мощных барических образования: к западу от Москвы – циклон, к востоку – антициклон. Москва находится на стыке их противоборства… знаете, как два борца сумо друг друга толкают", - сказал Вильфанд.
По его словам, взаимодействие двух барических образований сформировало фронтальный раздел, и его прохождение обусловило интенсивные осадки в столице.
«
"Это очень необычная ситуация, потому что сочетание трех редких факторов: первое – высокое давление, примерно на 12-15 миллиметров выше нормального, второе – низкая температура, на четыре градуса ниже нормы, и третье – интенсивные осадки", - добавил синоптик.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентрСнегопад в Москве
 
 
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