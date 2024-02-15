https://ria.ru/20240215/snegopad-1927625486.html

Синоптик объяснил сильный снегопад в Москве встречей двух "борцов сумо"

Синоптик объяснил сильный снегопад в Москве встречей двух "борцов сумо" - РИА Новости, 15.02.2024

Синоптик объяснил сильный снегопад в Москве встречей двух "борцов сумо"

Москва оказалась между циклоном с запада и антициклоном с востока, будто между двумя борцами сумо, прохождение фронтального раздела вызвало сильный снегопад,... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:50

2024-02-15T16:50

2024-02-15T16:50

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

снегопад в москве

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва оказалась между циклоном с запада и антициклоном с востока, будто между двумя борцами сумо, прохождение фронтального раздела вызвало сильный снегопад, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Редко встречается такая ситуация, когда существует два мощных барических образования: к западу от Москвы – циклон, к востоку – антициклон. Москва находится на стыке их противоборства… знаете, как два борца сумо друг друга толкают", - сказал Вильфанд. По его словам, взаимодействие двух барических образований сформировало фронтальный раздел, и его прохождение обусловило интенсивные осадки в столице. "Это очень необычная ситуация, потому что сочетание трех редких факторов: первое – высокое давление, примерно на 12-15 миллиметров выше нормального, второе – низкая температура, на четыре градуса ниже нормы, и третье – интенсивные осадки", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20240215/sugroby-1927623977.html

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Наталья Макарова

общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, снегопад в москве