https://ria.ru/20240215/sneg-1927496786.html

Высота сугробов в Москве к утру четверга достигла 54 сантиметра

Высота сугробов в Москве к утру четверга достигла 54 сантиметра - РИА Новости, 15.02.2024

Высота сугробов в Москве к утру четверга достигла 54 сантиметра

Высота сугробов в Москве к утру четверга составила 54 сантиметра, за ночь в столице выпало 4 сантиметра снега, сообщил в своем Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T10:11

2024-02-15T10:11

2024-02-15T10:11

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Высота сугробов в Москве к утру четверга составила 54 сантиметра, за ночь в столице выпало 4 сантиметра снега, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В результате обильных снегопадов, зарядивших в столице в середине ночи, к 9 часам утра высота снежного покрова на опорной метеостанции ВДНХ увеличилась на 4 сантиметра и составляет 54 сантиметра, на Балчуге – 50 сантиметров, МГУ и Тушино - 64 сантиметра", - уточнил синоптик. Он добавил, что в течение ближайших 24 часов снежный покров подрастет до 60 сантиметров. "Норма 36 сантиметров. Рекорд – 65 сантиметров в 1994 году", - пояснил Тишковец.

https://ria.ru/20240213/gololed-1927001796.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец, погода