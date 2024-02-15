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Высота сугробов в Москве к утру четверга достигла 54 сантиметра
Высота сугробов в Москве к утру четверга достигла 54 сантиметра - РИА Новости, 15.02.2024
Высота сугробов в Москве к утру четверга достигла 54 сантиметра
Высота сугробов в Москве к утру четверга составила 54 сантиметра, за ночь в столице выпало 4 сантиметра снега, сообщил в своем Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:11
2024-02-15T10:11
2024-02-15T10:11
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Высота сугробов в Москве к утру четверга составила 54 сантиметра, за ночь в столице выпало 4 сантиметра снега, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В результате обильных снегопадов, зарядивших в столице в середине ночи, к 9 часам утра высота снежного покрова на опорной метеостанции ВДНХ увеличилась на 4 сантиметра и составляет 54 сантиметра, на Балчуге – 50 сантиметров, МГУ и Тушино - 64 сантиметра", - уточнил синоптик. Он добавил, что в течение ближайших 24 часов снежный покров подрастет до 60 сантиметров. "Норма 36 сантиметров. Рекорд – 65 сантиметров в 1994 году", - пояснил Тишковец.
https://ria.ru/20240213/gololed-1927001796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Высота сугробов в Москве к утру четверга достигла 54 сантиметра
В Москве за ночь выпало четыре сантиметра снега