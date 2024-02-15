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Штандарт президента Российской Федерации

Штандарт президента Российской Федерации - РИА Новости, 15.02.2024

Штандарт президента Российской Федерации

Штандарт президента Российской Федерации – род флага, символ президентской власти (наряду со знаком президента Российской Федерации). РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T02:05

2024-02-15T02:05

2024-02-15T02:05

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Штандарт президента Российской Федерации – род флага, символ президентской власти (наряду со знаком президента Российской Федерации). История возникновения официального символа президентской власти берет свое начало в декабре 1990 года, когда еще в рамках Советского Союза было принято решение о разработке государственной символики РСФСР. Была создана рабочая группа при специальной правительственной комиссии. После распада СССР работа группы продолжилась, так как стало понятно, что создание государственных символов – не конечная цель. Необходимо было разработать в том числе символы, обозначающие главу государства, ведь практически во всех странах, где существует президентская власть, есть президентский штандарт – символ личной президентской власти. В связи с этим в феврале 1992 года была создана Государственная геральдическая служба Российской Федерации (сейчас Геральдический совет при президенте Российской Федерации), которая начала разработку штандарта президента РФ. Штандарт как символ президентской власти был утвержден 15 февраля 1994 года указом президента РФ Бориса Ельцина № 319 "О штандарте (флаге) президента Российской Федерации". Согласно этому документу штандарт представляет собой квадратное полотнище размером 2,5 на 2,5 метра из трех равновеликих горизонтальных полос (верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цветов, являющихся цветами государственного флага России), которое окаймлено золотой бахромой. В центре расположено золотое изображение государственного герба России.На древке штандарта крепится серебряная скоба, на которой гравируются фамилия, имя и отчество каждого из президентов России и даты его пребывания на посту. Древко штандарта увенчано металлическим навершием в виде копья, в центре которого изображен государственный герб России.Автором дизайна штандарта стал художник Евгений Ухналев (1931-2015), который, будучи членом Геральдического совета при президенте Российской Федерации, выполнил также рисунки государственного герба Российской Федерации и знака президента Российской Федерации. За время работы в Геральдическом совете Ухналев создал эскизы орденов Святого апостола Андрея Первозванного, "За заслуги перед Отечеством", ордена Мужества и многих других знаков, внесенных в Государственный геральдический регистр. Первые флаги ельцинской эпохи быстро изнашивались. Только в 1998 году было принято решение изготовить более качественный вариант. Заказ попал в мастерскую Евгения Гребенюка, расположенную в городе Ломоносове (Ленинградская область; ныне в городской черте Санкт-Петербурга), и был выполнен вручную. Изготовление заказа потребовало заново разработать забытые технологии и создать специальное оборудование для производства флагов.До 5 августа 1996 года штандарт считался главным символом президентской власти. Однако согласно указу президента России Бориса Ельцина "Об официальных символах президентской власти и их использовании при вступлении в должность вновь избранного президента Российской Федерации" к символам президентской власти добавились знак президента Российской Федерации и специальный экземпляр Конституции России, который позже, в мае 2000 года, в соответствии с указом исполняющего обязанности президента Российской Федерации Владимира Путина утратил свой официальный статус. В декабре 2011 года согласно указу президента РФ Дмитрия Медведева был принят специальный знак президента России для ношения в особенно торжественных случаях. Штандарт президента России вместе со знаком президента России и специальным экземпляром текста Конституции передается вновь избранному президенту во время процедуры вступления в должность президента Российской Федерации.После принесения присяги президентом России штандарт устанавливается в его рабочем кабинете в Сенатском дворце Московском Кремле. Дубликат штандарта поднимается над резиденцией президента в Московском Кремле, над другими резиденциями во время пребывания в них главы государства, а также на его транспортных средствах.Штандарт первого президента России Бориса Ельцина в настоящее время хранится в запасниках петербургского Эрмитажа, куда он был передан в 1999 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, политика, россия, рсфср, ссср, борис ельцин, владимир путин, дмитрий медведев