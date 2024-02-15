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В Германии неожиданно нашли поддельных "украинцев"
В Германии неожиданно нашли поддельных "украинцев" - РИА Новости, 15.02.2024
В Германии неожиданно нашли поддельных "украинцев"
В Германии задержали десятки граждан Румынии, выдававших себя за беженцев из Украины ради получения жилья и пособий, сообщает румынский телеканал Digi24. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:42
2024-02-15T14:42
2024-02-15T14:42
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В Германии задержали десятки граждан Румынии, выдававших себя за беженцев из Украины ради получения жилья и пособий, сообщает румынский телеканал Digi24."Румыны появлялись в тех местах, где власти предлагали помощь беженцам. Они заявляли, что находятся за пределами зоны конфликта и нуждаются в поддержке, как и все беженцы. Им были предоставлены все условия: проживание, питание и помощь в любое время", — отметили в публикации.Самозванцев разоблачили волонтеры, заметившие, что эти "беженцы" не говорят по-украински, подчеркнули в материале. После этого Германия начала расследование, в ходе которого стало известно, что только на юго-западе страны находятся более 1,3 тысяч человек, выдававших себя за украинцев, говорится в публикации.По данным The New York Times, в Германии пребывает 1,2 миллиона украинцев.
https://ria.ru/20240215/senator-1927516480.html
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в мире, германия, румыния, украина
В мире, Германия, Румыния, Украина
В Германии неожиданно нашли поддельных "украинцев"
Digi24: в Германии десятки румын притворялись украинскими беженцами ради пособий
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости.
В Германии задержали десятки граждан Румынии, выдававших себя за беженцев из Украины ради получения жилья и пособий, сообщает румынский телеканал Digi24
.
"Румыны появлялись в тех местах, где власти предлагали помощь беженцам. Они заявляли, что находятся за пределами зоны конфликта и нуждаются в поддержке, как и все беженцы. Им были предоставлены все условия: проживание, питание и помощь в любое время", — отметили в публикации.
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Самозванцев разоблачили волонтеры, заметившие, что эти "беженцы" не говорят по-украински, подчеркнули в материале. После этого Германия начала расследование, в ходе которого стало известно, что только на юго-западе страны находятся более 1,3 тысяч человек, выдававших себя за украинцев, говорится в публикации.
По данным The New York Times, в Германии пребывает 1,2 миллиона украинцев.
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