https://ria.ru/20240215/putin-1927572880.html

Эрдоган назвал слова Путина о переговорах по Украине искренними

Эрдоган назвал слова Путина о переговорах по Украине искренними - РИА Новости, 15.02.2024

Эрдоган назвал слова Путина о переговорах по Украине искренними

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что слова российского коллеги Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине искренние. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:58

2024-02-15T13:58

2024-02-15T13:58

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АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что слова российского коллеги Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине искренние. Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся, хотя на это потребуется много времени, заявил президент Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. "Я должен откровенно сказать, что в этих заявлениях уважаемого господина Путина есть искренность. Мы предприняли все искренние шаги в рамках этих переговоров, которые мы будем называть стамбульским процессом. Мои министры провели переговоры с российской стороной по этому вопросу. Мы работали, ориентируясь на результат, но мир так или иначе установить не удалось. Однако мы не можем уйти в сторону только потому, что не достигли результата. Мы не откажемся от стремления к миру. Мы будем продолжать делать все возможное для обеспечения мира", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Египта. По его словам, Анкара может снова "открыть дверь к миру с помощью ориентированного на решение процесса управления, свободного от внешних влияний". Он добавил, что Анкара продолжает "поиск этой цели в ходе встреч" как с Путиным, так и с Зеленским. "С самого начала мы выступали за то, что справедливый мир лучше войны, и мы стараемся предпринимать все наши шаги с учетом этого понимания", - подчеркнул он. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240215/ukraina-1927503308.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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