Эрдоган назвал слова Путина о переговорах по Украине искренними
Эрдоган: в заявлениях Путина о переговорах по Украине есть искренность
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что слова российского коллеги Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине искренние.
Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся, хотя на это потребуется много времени, заявил президент Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.
"Я должен откровенно сказать, что в этих заявлениях уважаемого господина Путина есть искренность. Мы предприняли все искренние шаги в рамках этих переговоров, которые мы будем называть стамбульским процессом. Мои министры провели переговоры с российской стороной по этому вопросу. Мы работали, ориентируясь на результат, но мир так или иначе установить не удалось. Однако мы не можем уйти в сторону только потому, что не достигли результата. Мы не откажемся от стремления к миру. Мы будем продолжать делать все возможное для обеспечения мира", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Египта. По его словам, Анкара может снова "открыть дверь к миру с помощью ориентированного на решение процесса управления, свободного от внешних влияний".
Он добавил, что Анкара продолжает "поиск этой цели в ходе встреч" как с Путиным, так и с Зеленским. "С самого начала мы выступали за то, что справедливый мир лучше войны, и мы стараемся предпринимать все наши шаги с учетом этого понимания", - подчеркнул он.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.