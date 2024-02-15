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Эрдоган назвал слова Путина о переговорах по Украине искренними - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/putin-1927572880.html
Эрдоган назвал слова Путина о переговорах по Украине искренними
Эрдоган назвал слова Путина о переговорах по Украине искренними - РИА Новости, 15.02.2024
Эрдоган назвал слова Путина о переговорах по Украине искренними
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что слова российского коллеги Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине искренние. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:58
2024-02-15T13:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что слова российского коллеги Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине искренние. Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся, хотя на это потребуется много времени, заявил президент Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. "Я должен откровенно сказать, что в этих заявлениях уважаемого господина Путина есть искренность. Мы предприняли все искренние шаги в рамках этих переговоров, которые мы будем называть стамбульским процессом. Мои министры провели переговоры с российской стороной по этому вопросу. Мы работали, ориентируясь на результат, но мир так или иначе установить не удалось. Однако мы не можем уйти в сторону только потому, что не достигли результата. Мы не откажемся от стремления к миру. Мы будем продолжать делать все возможное для обеспечения мира", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Египта. По его словам, Анкара может снова "открыть дверь к миру с помощью ориентированного на решение процесса управления, свободного от внешних влияний". Он добавил, что Анкара продолжает "поиск этой цели в ходе встреч" как с Путиным, так и с Зеленским. "С самого начала мы выступали за то, что справедливый мир лучше войны, и мы стараемся предпринимать все наши шаги с учетом этого понимания", - подчеркнул он. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240215/ukraina-1927503308.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, сша, интервью владимира путина такеру карлсону, такер карлсон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, США, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Такер Карлсон, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эрдоган назвал слова Путина о переговорах по Украине искренними

Эрдоган: в заявлениях Путина о переговорах по Украине есть искренность

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 15 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что слова российского коллеги Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине искренние.
Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся, хотя на это потребуется много времени, заявил президент Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.
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Экс-глава комитета НАТО высказался об Украине словами Путина
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"Я должен откровенно сказать, что в этих заявлениях уважаемого господина Путина есть искренность. Мы предприняли все искренние шаги в рамках этих переговоров, которые мы будем называть стамбульским процессом. Мои министры провели переговоры с российской стороной по этому вопросу. Мы работали, ориентируясь на результат, но мир так или иначе установить не удалось. Однако мы не можем уйти в сторону только потому, что не достигли результата. Мы не откажемся от стремления к миру. Мы будем продолжать делать все возможное для обеспечения мира", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Египта. По его словам, Анкара может снова "открыть дверь к миру с помощью ориентированного на решение процесса управления, свободного от внешних влияний".
Он добавил, что Анкара продолжает "поиск этой цели в ходе встреч" как с Путиным, так и с Зеленским. "С самого начала мы выступали за то, что справедливый мир лучше войны, и мы стараемся предпринимать все наши шаги с учетом этого понимания", - подчеркнул он.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияСШАИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуТакер КарлсонСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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