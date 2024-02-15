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Более 60 миллиардов рублей выделят на создание готовых промплощадок в МО - РИА Новости, 15.02.2024
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Новости Подмосковья
 
18:40 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/promploschadka-1927651941.html
Более 60 миллиардов рублей выделят на создание готовых промплощадок в МО
Более 60 миллиардов рублей выделят на создание готовых промплощадок в МО - РИА Новости, 15.02.2024
Более 60 миллиардов рублей выделят на создание готовых промплощадок в МО
Активное развитие промышленной инфраструктуры продолжается в Московской области. Особой популярностью пользуются готовые промплощадки. На их создание власти... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:40
2024-02-15T18:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Активное развитие промышленной инфраструктуры продолжается в Московской области. Особой популярностью пользуются готовые промплощадки. На их создание власти региона направят еще более 60 миллиардов рублей. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам зампредседателя областного правительства Екатерины Зиновьевой, на сегодняшний день в Подольске и Солнечногорске функционируют три такие площадки. Еще 10 проектов находятся в стадии реализации, благодаря им в регионе будет создано свыше 20 тысяч рабочих мест.Отмечается, что предприниматели также могут получить кредит для покупки помещения по программе промышленной ипотеки со ставкой 3–5% годовых.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 60 миллиардов рублей выделят на создание готовых промплощадок в МО

© РИА Новости / Илья ПиталевСтроительство комплекса зданий
Строительство комплекса зданий - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Активное развитие промышленной инфраструктуры продолжается в Московской области. Особой популярностью пользуются готовые промплощадки. На их создание власти региона направят еще более 60 миллиардов рублей. Об этом сообщил телеканал “360”.
По словам зампредседателя областного правительства Екатерины Зиновьевой, на сегодняшний день в Подольске и Солнечногорске функционируют три такие площадки. Еще 10 проектов находятся в стадии реализации, благодаря им в регионе будет создано свыше 20 тысяч рабочих мест.
Отмечается, что предприниматели также могут получить кредит для покупки помещения по программе промышленной ипотеки со ставкой 3–5% годовых.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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