https://ria.ru/20240215/proizvodstvo-1927681609.html

Путин рассказал о налаживании производства высокоскоростных поездов

Путин рассказал о налаживании производства высокоскоростных поездов - РИА Новости, 15.02.2024

Путин рассказал о налаживании производства высокоскоростных поездов

На мощностях "Уральских локомотивов" может быть налажено производство высокоскоростных поездов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T21:54

2024-02-15T21:54

2024-02-15T22:18

владимир путин

экономика

россия

уральские локомотивы

технологии

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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 15 фев - РИА Новости. На мощностях "Уральских локомотивов" может быть налажено производство высокоскоростных поездов, заявил президент России Владимир Путин."На мощностях завода уже может быть налажено серийное производство и высокоскоростных поездов", - сказал Путин на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения.Он отметил, что сегодня на площадке "Уральских локомотивов" показали что сделано предприятием за последние годы, инженерным центром и что может быть сделать в самое ближайшее время.По словам президента, заделы все созданы, завод успешно проектирует и производит по настоящему современную, передовую железнодорожную технику, электровозы и поезда. Причем собирается она на отечественных материалах и комплектующих, оснащённых кроме всего прочего и российским программным продуктом, подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240215/proekt-1927683215.html

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владимир путин, экономика, россия, уральские локомотивы, технологии