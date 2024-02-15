https://ria.ru/20240215/proizvodstvo-1927681609.html
Путин рассказал о налаживании производства высокоскоростных поездов
Путин рассказал о налаживании производства высокоскоростных поездов - РИА Новости, 15.02.2024
Путин рассказал о налаживании производства высокоскоростных поездов
На мощностях "Уральских локомотивов" может быть налажено производство высокоскоростных поездов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T21:54
2024-02-15T21:54
2024-02-15T22:18
владимир путин
экономика
россия
уральские локомотивы
технологии
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 15 фев - РИА Новости. На мощностях "Уральских локомотивов" может быть налажено производство высокоскоростных поездов, заявил президент России Владимир Путин."На мощностях завода уже может быть налажено серийное производство и высокоскоростных поездов", - сказал Путин на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения.Он отметил, что сегодня на площадке "Уральских локомотивов" показали что сделано предприятием за последние годы, инженерным центром и что может быть сделать в самое ближайшее время.По словам президента, заделы все созданы, завод успешно проектирует и производит по настоящему современную, передовую железнодорожную технику, электровозы и поезда. Причем собирается она на отечественных материалах и комплектующих, оснащённых кроме всего прочего и российским программным продуктом, подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240215/proekt-1927683215.html
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владимир путин, экономика, россия, уральские локомотивы, технологии
Владимир Путин, Экономика, Россия, Уральские локомотивы, Технологии
Путин рассказал о налаживании производства высокоскоростных поездов
Путин: производство высокоскоростных поездов можно наладить
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 15 фев - РИА Новости. На мощностях "Уральских локомотивов" может быть налажено производство высокоскоростных поездов, заявил президент России Владимир Путин.
«
"На мощностях завода уже может быть налажено серийное производство и высокоскоростных поездов", - сказал Путин на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения.
Он отметил, что сегодня на площадке "Уральских локомотивов" показали что сделано предприятием за последние годы, инженерным центром и что может быть сделать в самое ближайшее время.
По словам президента, заделы все созданы, завод успешно проектирует и производит по настоящему современную, передовую железнодорожную технику, электровозы и поезда. Причем собирается она на отечественных материалах и комплектующих, оснащённых кроме всего прочего и российским программным продуктом, подчеркнул Путин.
Путин: регионы должны детально проработать проект ВСМ Москва — Петербург