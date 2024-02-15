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Бирюков: прирост еще 4 сантиметров снега ожидается в Москве до конца суток
Бирюков: прирост еще 4 сантиметров снега ожидается в Москве до конца суток - РИА Новости, 15.02.2024
Бирюков: прирост еще 4 сантиметров снега ожидается в Москве до конца суток
Прирост еще 4 сантиметров снега ожидается в Москве до конца суток, обстановка достаточно сложная, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:06
2024-02-15T13:06
2024-02-15T13:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
снегопад в москве
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общество
евгений тишковец
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Прирост еще 4 сантиметров снега ожидается в Москве до конца суток, обстановка достаточно сложная, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Ранее он сообщил, что более 165 тысяч сотрудников коммунальных служб и инженерных компаний и 14 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий сильного снегопада в столице. "Обстановка достаточно сложная, с трех часов ночи выпало 12 сантиметров снега, сегодня до конца суток ожидаем прирост еще четыре сантиметра", - отметил Бирюков. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщал агентству, что в четверг на Москву обрушится до 20% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до рекордной высоты 68-летней давности.
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Работа снегоуборочной техники на улицах Москвы
Работа снегоуборочной техники на улицах Москвы
2024-02-15T13:06
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