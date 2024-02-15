https://ria.ru/20240215/prirost-1927554432.html

Бирюков: прирост еще 4 сантиметров снега ожидается в Москве до конца суток

Бирюков: прирост еще 4 сантиметров снега ожидается в Москве до конца суток - РИА Новости, 15.02.2024

Бирюков: прирост еще 4 сантиметров снега ожидается в Москве до конца суток

Прирост еще 4 сантиметров снега ожидается в Москве до конца суток, обстановка достаточно сложная, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:06

2024-02-15T13:06

2024-02-15T13:07

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

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евгений тишковец

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Прирост еще 4 сантиметров снега ожидается в Москве до конца суток, обстановка достаточно сложная, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Ранее он сообщил, что более 165 тысяч сотрудников коммунальных служб и инженерных компаний и 14 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий сильного снегопада в столице. "Обстановка достаточно сложная, с трех часов ночи выпало 12 сантиметров снега, сегодня до конца суток ожидаем прирост еще четыре сантиметра", - отметил Бирюков. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщал агентству, что в четверг на Москву обрушится до 20% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до рекордной высоты 68-летней давности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа снегоуборочной техники на улицах Москвы Работа снегоуборочной техники на улицах Москвы 2024-02-15T13:06 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, снегопад в москве, москва, общество, евгений тишковец, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы