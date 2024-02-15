Рейтинг@Mail.ru
Бирюков: прирост еще 4 сантиметров снега ожидается в Москве до конца суток - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:06 15.02.2024 (обновлено: 13:07 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/prirost-1927554432.html
Бирюков: прирост еще 4 сантиметров снега ожидается в Москве до конца суток
Бирюков: прирост еще 4 сантиметров снега ожидается в Москве до конца суток - РИА Новости, 15.02.2024
Бирюков: прирост еще 4 сантиметров снега ожидается в Москве до конца суток
Прирост еще 4 сантиметров снега ожидается в Москве до конца суток, обстановка достаточно сложная, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:06
2024-02-15T13:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
снегопад в москве
москва
общество
евгений тишковец
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927549886_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_35068bb3383949979f6db885b5655a87.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Прирост еще 4 сантиметров снега ожидается в Москве до конца суток, обстановка достаточно сложная, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Ранее он сообщил, что более 165 тысяч сотрудников коммунальных служб и инженерных компаний и 14 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий сильного снегопада в столице. "Обстановка достаточно сложная, с трех часов ночи выпало 12 сантиметров снега, сегодня до конца суток ожидаем прирост еще четыре сантиметра", - отметил Бирюков. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщал агентству, что в четверг на Москву обрушится до 20% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до рекордной высоты 68-летней давности.
https://ria.ru/20240215/moskva-1927511997.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа снегоуборочной техники на улицах Москвы
Работа снегоуборочной техники на улицах Москвы
2024-02-15T13:06
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927549886_401:0:1841:1080_1920x0_80_0_0_8bf17254b1cf411e36e1625411be6fec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр бирюков, снегопад в москве, москва, общество, евгений тишковец, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Снегопад в Москве, Москва, Общество, Евгений Тишковец, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: прирост еще 4 сантиметров снега ожидается в Москве до конца суток

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Прирост еще 4 сантиметров снега ожидается в Москве до конца суток, обстановка достаточно сложная, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее он сообщил, что более 165 тысяч сотрудников коммунальных служб и инженерных компаний и 14 тысяч единиц техники задействованы в ликвидации последствий сильного снегопада в столице.
«
"Обстановка достаточно сложная, с трех часов ночи выпало 12 сантиметров снега, сегодня до конца суток ожидаем прирост еще четыре сантиметра", - отметил Бирюков.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщал агентству, что в четверг на Москву обрушится до 20% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до рекордной высоты 68-летней давности.
Работа снегоуборочной техники в Москве
В Москве работы по уборке улиц будут идти весь день из-за снегопада
Вчера, 11:19
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковСнегопад в МосквеМоскваОбществоЕвгений ТишковецКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала