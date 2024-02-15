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Пожар на Пушкинской площади, предварительно, охватил два строения во дворе - РИА Новости, 15.02.2024
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06:49 15.02.2024 (обновлено: 09:27 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/pozhar-1927476899.html
Пожар на Пушкинской площади, предварительно, охватил два строения во дворе
Пожар на Пушкинской площади, предварительно, охватил два строения во дворе - РИА Новости, 15.02.2024
Пожар на Пушкинской площади, предварительно, охватил два строения во дворе
Пожар на Пушкинской площади в Москве, предположительно, охватил два строения во дворе, тушат по 3-му номеру сложности из пяти, сообщили РИА Новости в экстренных РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T06:49
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происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожар на Пушкинской площади в Москве, предположительно, охватил два строения во дворе, тушат по 3-му номеру сложности из пяти, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Предварительно, горят два строения внутри двора. Номер сложности пожара третий из пяти", - сказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар вспыхнул в здании на Пушкинской площади в Москве, сведений о пострадавших не поступало. По данным сервиса "Яндекс. Карты", на Пушкинской площади, дом 5 находится концертный зал "Известия холл".
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на Пушкинской площади, предварительно, охватил два строения во дворе

Пожар на Пушкинской площади, предположительно, охватил два строения во дворе

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ тушат пожар в здании на Пушкинской площади в Москве. 15 февраля 2024
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в здании на Пушкинской площади в Москве. 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в здании на Пушкинской площади в Москве. 15 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожар на Пушкинской площади в Москве, предположительно, охватил два строения во дворе, тушат по 3-му номеру сложности из пяти, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"Предварительно, горят два строения внутри двора. Номер сложности пожара третий из пяти", - сказал собеседник агентства.
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Вчера, 15:54
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар вспыхнул в здании на Пушкинской площади в Москве, сведений о пострадавших не поступало. По данным сервиса "Яндекс. Карты", на Пушкинской площади, дом 5 находится концертный зал "Известия холл".
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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