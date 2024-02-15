https://ria.ru/20240215/pozhar-1927476899.html
Пожар на Пушкинской площади, предварительно, охватил два строения во дворе
Пожар на Пушкинской площади, предварительно, охватил два строения во дворе - РИА Новости, 15.02.2024
Пожар на Пушкинской площади, предварительно, охватил два строения во дворе
Пожар на Пушкинской площади в Москве, предположительно, охватил два строения во дворе, тушат по 3-му номеру сложности из пяти, сообщили РИА Новости в экстренных РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T06:49
2024-02-15T06:49
2024-02-15T09:27
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927487248_0:6:1260:715_1920x0_80_0_0_a06864847d48ad0d85198d8e7aeb7f90.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожар на Пушкинской площади в Москве, предположительно, охватил два строения во дворе, тушат по 3-му номеру сложности из пяти, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Предварительно, горят два строения внутри двора. Номер сложности пожара третий из пяти", - сказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар вспыхнул в здании на Пушкинской площади в Москве, сведений о пострадавших не поступало. По данным сервиса "Яндекс. Карты", на Пушкинской площади, дом 5 находится концертный зал "Известия холл".
https://ria.ru/20240214/anapa-1927364105.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927487248_151:0:1111:720_1920x0_80_0_0_bae01dbac17fc1e797ddec502cc52a89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на Пушкинской площади, предварительно, охватил два строения во дворе
Пожар на Пушкинской площади, предположительно, охватил два строения во дворе