https://ria.ru/20240215/pozhar-1927476899.html

Пожар на Пушкинской площади, предварительно, охватил два строения во дворе

Пожар на Пушкинской площади, предварительно, охватил два строения во дворе - РИА Новости, 15.02.2024

Пожар на Пушкинской площади, предварительно, охватил два строения во дворе

Пожар на Пушкинской площади в Москве, предположительно, охватил два строения во дворе, тушат по 3-му номеру сложности из пяти, сообщили РИА Новости в экстренных РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T06:49

2024-02-15T06:49

2024-02-15T09:27

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожар на Пушкинской площади в Москве, предположительно, охватил два строения во дворе, тушат по 3-му номеру сложности из пяти, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Предварительно, горят два строения внутри двора. Номер сложности пожара третий из пяти", - сказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар вспыхнул в здании на Пушкинской площади в Москве, сведений о пострадавших не поступало. По данным сервиса "Яндекс. Карты", на Пушкинской площади, дом 5 находится концертный зал "Известия холл".

https://ria.ru/20240214/anapa-1927364105.html

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)