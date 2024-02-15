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Неизвестные рассыпали порошок на кейс с конституцией США
Неизвестные рассыпали порошок на кейс с конституцией США - РИА Новости, 15.02.2024
Неизвестные рассыпали порошок на кейс с конституцией США
Национальное управление архивов и документации (NARA) сообщило об инциденте в ротонде здания в Вашингтоне: неизвестные рассыпали красный порошок на защитный... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T03:04
2024-02-15T03:04
2024-02-15T03:04
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Национальное управление архивов и документации (NARA) сообщило об инциденте в ротонде здания в Вашингтоне: неизвестные рассыпали красный порошок на защитный кейс конституции США, злоумышленников задержали, а ЧП расследуют. Как сообщает управление на своем сайте, инцидент произошел в среду примерно в 14.30 (22.30 по мск). Отмечается, что два человека высыпали красный порошок на защитный кейс американской конституции. "Они (злоумышленники) были немедленно задержаны сотрудниками службы безопасности", - говорится в сообщении. Конституция не пострадала, инцидент расследуется. Также отмечается, что из-за происшествия ротонда в четверг будет закрыта.
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в мире, вашингтон (штат), сша
В мире, Вашингтон (штат), США
Неизвестные рассыпали порошок на кейс с конституцией США
В Вашингтоне неизвестные рассыпали порошок на кейс с конституцией США
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Национальное управление архивов и документации (NARA) сообщило об инциденте в ротонде здания в Вашингтоне: неизвестные рассыпали красный порошок на защитный кейс конституции США, злоумышленников задержали, а ЧП расследуют.
Как сообщает управление на своем сайте, инцидент произошел в среду примерно в 14.30 (22.30 по мск). Отмечается, что два человека высыпали красный порошок на защитный кейс американской конституции.
«
"Они (злоумышленники) были немедленно задержаны сотрудниками службы безопасности", - говорится в сообщении.
Конституция не пострадала, инцидент расследуется. Также отмечается, что из-за происшествия ротонда в четверг будет закрыта.
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