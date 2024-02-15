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В Токио арестовали четырех человек по подозрению в краже карт "Покемон"
В Токио арестовали четырех человек по подозрению в краже карт "Покемон" - РИА Новости, 15.02.2024
В Токио арестовали четырех человек по подозрению в краже карт "Покемон"
Полиция Токио арестовала четверых человек по подозрению в незаконном проникновении в магазин и краже около 400 игральных карт "Покемон", не исключается также их РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:50
2024-02-15T09:50
2024-02-15T10:11
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ТОКИО, 15 фев – РИА Новости. Полиция Токио арестовала четверых человек по подозрению в незаконном проникновении в магазин и краже около 400 игральных карт "Покемон", не исключается также их причастность к примерно 20 аналогичным инцидентам в японской столице в прошлом году. Как отмечает телеканал NHK, кража, по подозрению в причастности к которой и был произведен арест, произошла в декабре прошлого года. Согласно материалам следствия, задержанные проникли в магазин по продаже игральных карт в специальном районе Икебукуро и, разбив витрины ломом, похитили около 400 карт "Покемон". В ходе допроса некоторые из задержанных отрицали свою причастность к инциденту, в то время как другие признались, что продали украденные карты гражданам Китая. Как отмечает, в свою очередь, газета "Санкэй", ориентировочная рыночная стоимость украденных карт составляет около 14,6 миллиона иен (97,3 тысячи долларов). В настоящее время полиция Токио расследует возможную причастность задержанных к примерно 20 аналогичным кражам в магазинах по продаже игральных карт в Токио в 2023 году.
https://ria.ru/20231117/krazha-1910155173.html
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в мире, токио, китай
В Токио арестовали четырех человек по подозрению в краже карт "Покемон"
В Токио арестовали четырех человек, подозреваемых в краже на 97 тысяч долларов
ТОКИО, 15 фев – РИА Новости. Полиция Токио
арестовала четверых человек по подозрению в незаконном проникновении в магазин и краже около 400 игральных карт "Покемон", не исключается также их причастность к примерно 20 аналогичным инцидентам в японской столице в прошлом году.
Как отмечает телеканал NHK, кража, по подозрению в причастности к которой и был произведен арест, произошла в декабре прошлого года. Согласно материалам следствия, задержанные проникли в магазин по продаже игральных карт в специальном районе Икебукуро и, разбив витрины ломом, похитили около 400 карт "Покемон".
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В ходе допроса некоторые из задержанных отрицали свою причастность к инциденту, в то время как другие признались, что продали украденные карты гражданам Китая.
Как отмечает, в свою очередь, газета "Санкэй", ориентировочная рыночная стоимость украденных карт составляет около 14,6 миллиона иен (97,3 тысячи долларов).
В настоящее время полиция Токио расследует возможную причастность задержанных к примерно 20 аналогичным кражам в магазинах по продаже игральных карт в Токио в 2023 году.
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