https://ria.ru/20240215/podkomissiya-1927682024.html
Путин поручил сформировать подкомиссию по использованию изобретений
Путин поручил сформировать подкомиссию по использованию изобретений - РИА Новости, 15.02.2024
Путин поручил сформировать подкомиссию по использованию изобретений
Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T22:00
2024-02-15T22:00
2024-02-15T22:13
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Сформировать при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня официального публикования.
https://ria.ru/20240215/sdelki-1927667868.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин поручил сформировать подкомиссию по использованию изобретений
Путин поручил сформировать подкомиссию по вопросам использования изобретений