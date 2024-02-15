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Путин поручил сформировать подкомиссию по использованию изобретений - РИА Новости, 15.02.2024
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22:00 15.02.2024 (обновлено: 22:13 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/podkomissiya-1927682024.html
Путин поручил сформировать подкомиссию по использованию изобретений
Путин поручил сформировать подкомиссию по использованию изобретений - РИА Новости, 15.02.2024
Путин поручил сформировать подкомиссию по использованию изобретений
Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T22:00
2024-02-15T22:13
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Сформировать при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня официального публикования.
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин поручил сформировать подкомиссию по использованию изобретений

Путин поручил сформировать подкомиссию по вопросам использования изобретений

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Сформировать при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня официального публикования.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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