https://ria.ru/20240215/podkomissiya-1927682024.html

Путин поручил сформировать подкомиссию по использованию изобретений

Путин поручил сформировать подкомиссию по использованию изобретений - РИА Новости, 15.02.2024

Путин поручил сформировать подкомиссию по использованию изобретений

Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T22:00

2024-02-15T22:00

2024-02-15T22:13

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности России, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Сформировать при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции подкомиссию по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня официального публикования.

https://ria.ru/20240215/sdelki-1927667868.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, владимир путин