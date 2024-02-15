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Молдавские перевозчики планируют провести серию протестов - РИА Новости, 15.02.2024
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13:55 15.02.2024 (обновлено: 13:56 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/perevozchiki-1927572111.html
Молдавские перевозчики планируют провести серию протестов
Молдавские перевозчики планируют провести серию протестов - РИА Новости, 15.02.2024
Молдавские перевозчики планируют провести серию протестов
Молдавские перевозчики намерены провести в течение года серию протестов против коррупционных схем, которые продвигаются высокопоставленными чиновниками в сфере... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:55
2024-02-15T13:56
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КИШИНЕВ, 15 фев - РИА Новости. Молдавские перевозчики намерены провести в течение года серию протестов против коррупционных схем, которые продвигаются высокопоставленными чиновниками в сфере транспорта республики, и настоять на том, чтобы законодательство в этой области соответствовало европейским нормам, заявил РИА Новости лидер Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Молдавии (APOTA) Олег Алекса. Перевозчики провели в четверг акцию протеста перед зданием правительства Молдавии в Кишиневе, частично заблокировав проезд транспорта по центральному бульвару имени Штефана чел Маре, они выражали несогласие с министерством инфраструктуры относительно изменений в сфере транспорта. "Мы планируем в течение этого года провести серию протестов и добиться того, чтобы из законодательства Республики Молдова, касающееся транспорта, были исключены все те положения, которые предусматривают некоторые коррупционные схемы, которые продвигает министр инфраструктуры Андрей Спыну. И хотим добиться того, чтобы все положения нашего законодательства соответствовали законодательству Европейского союза", - заявил Алекса. Он подчеркнул, что это будут исключительно мирные акции протеста, которые нацелены на привлечение внимания к проблеме в транспортной сфере. "Мы их проводим не для того, чтобы блокировать улицы или кому-то навредить. Мы хотим обратить внимание на то, что происходит в области транспорта. Именно то, что продвигаются коррупционные схемы высокопоставленными чиновниками и не продвигаются то нормативное регулирование, которое соответствовало бы европейским нормам", - отметил лидер протеста. Молдавские перевозчики уже выходили на протест в ноябре прошлого года, но их требования не были услышаны. По их мнению, новые поправки в транспортный кодекс обернутся для них высокими штрафами. Представители транспортных компаний отмечают, что за новыми правилами стоят интересы коррумпированных групп.
https://ria.ru/20240215/moldaviya-1927558467.html
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Молдавские перевозчики планируют провести серию протестов

Молдавские перевозчики запланировали серию протестов против коррупционных схем

© Sputnik / Victor CiobanuПредставители Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы частично перекрыли движение на центральной площади Кишинева. 15 февраля 2024
Представители Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы частично перекрыли движение на центральной площади Кишинева. 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Sputnik / Victor Ciobanu
Представители Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы частично перекрыли движение на центральной площади Кишинева. 15 февраля 2024
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КИШИНЕВ, 15 фев - РИА Новости. Молдавские перевозчики намерены провести в течение года серию протестов против коррупционных схем, которые продвигаются высокопоставленными чиновниками в сфере транспорта республики, и настоять на том, чтобы законодательство в этой области соответствовало европейским нормам, заявил РИА Новости лидер Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Молдавии (APOTA) Олег Алекса.
Перевозчики провели в четверг акцию протеста перед зданием правительства Молдавии в Кишиневе, частично заблокировав проезд транспорта по центральному бульвару имени Штефана чел Маре, они выражали несогласие с министерством инфраструктуры относительно изменений в сфере транспорта.
«
"Мы планируем в течение этого года провести серию протестов и добиться того, чтобы из законодательства Республики Молдова, касающееся транспорта, были исключены все те положения, которые предусматривают некоторые коррупционные схемы, которые продвигает министр инфраструктуры Андрей Спыну. И хотим добиться того, чтобы все положения нашего законодательства соответствовали законодательству Европейского союза", - заявил Алекса.
Он подчеркнул, что это будут исключительно мирные акции протеста, которые нацелены на привлечение внимания к проблеме в транспортной сфере. "Мы их проводим не для того, чтобы блокировать улицы или кому-то навредить. Мы хотим обратить внимание на то, что происходит в области транспорта. Именно то, что продвигаются коррупционные схемы высокопоставленными чиновниками и не продвигаются то нормативное регулирование, которое соответствовало бы европейским нормам", - отметил лидер протеста.
Молдавские перевозчики уже выходили на протест в ноябре прошлого года, но их требования не были услышаны. По их мнению, новые поправки в транспортный кодекс обернутся для них высокими штрафами. Представители транспортных компаний отмечают, что за новыми правилами стоят интересы коррумпированных групп.
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