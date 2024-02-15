https://ria.ru/20240215/perevozchiki-1927572111.html

Молдавские перевозчики планируют провести серию протестов

Молдавские перевозчики планируют провести серию протестов - РИА Новости, 15.02.2024

Молдавские перевозчики планируют провести серию протестов

Молдавские перевозчики намерены провести в течение года серию протестов против коррупционных схем, которые продвигаются высокопоставленными чиновниками в сфере... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:55

2024-02-15T13:55

2024-02-15T13:56

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молдавия

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КИШИНЕВ, 15 фев - РИА Новости. Молдавские перевозчики намерены провести в течение года серию протестов против коррупционных схем, которые продвигаются высокопоставленными чиновниками в сфере транспорта республики, и настоять на том, чтобы законодательство в этой области соответствовало европейским нормам, заявил РИА Новости лидер Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Молдавии (APOTA) Олег Алекса. Перевозчики провели в четверг акцию протеста перед зданием правительства Молдавии в Кишиневе, частично заблокировав проезд транспорта по центральному бульвару имени Штефана чел Маре, они выражали несогласие с министерством инфраструктуры относительно изменений в сфере транспорта. "Мы планируем в течение этого года провести серию протестов и добиться того, чтобы из законодательства Республики Молдова, касающееся транспорта, были исключены все те положения, которые предусматривают некоторые коррупционные схемы, которые продвигает министр инфраструктуры Андрей Спыну. И хотим добиться того, чтобы все положения нашего законодательства соответствовали законодательству Европейского союза", - заявил Алекса. Он подчеркнул, что это будут исключительно мирные акции протеста, которые нацелены на привлечение внимания к проблеме в транспортной сфере. "Мы их проводим не для того, чтобы блокировать улицы или кому-то навредить. Мы хотим обратить внимание на то, что происходит в области транспорта. Именно то, что продвигаются коррупционные схемы высокопоставленными чиновниками и не продвигаются то нормативное регулирование, которое соответствовало бы европейским нормам", - отметил лидер протеста. Молдавские перевозчики уже выходили на протест в ноябре прошлого года, но их требования не были услышаны. По их мнению, новые поправки в транспортный кодекс обернутся для них высокими штрафами. Представители транспортных компаний отмечают, что за новыми правилами стоят интересы коррумпированных групп.

https://ria.ru/20240215/moldaviya-1927558467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, кишинев