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Военнослужащие военной полиции прошли переподготовку для участия в СВО - РИА Новости, 15.02.2024
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https://ria.ru/20240215/perepodgotovka-1927473498.html
Военнослужащие военной полиции прошли переподготовку для участия в СВО
Военнослужащие военной полиции прошли переподготовку для участия в СВО - РИА Новости, 15.02.2024
Военнослужащие военной полиции прошли переподготовку для участия в СВО
Военнослужащие военной полиции прошли переподготовку во Владикавказе для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T05:09
2024-02-15T05:09
специальная военная операция на украине
владикавказ
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Военнослужащие военной полиции прошли переподготовку во Владикавказе для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны России. "Во Владикавказе в Учебном центре военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации завершилась переподготовка военнослужащих военной полиции для выполнения задач в зоне проведения СВО. Программа переподготовки представителей правопорядка разработана по результатам детального анализа опыта ведения боевых действий и выполнения специальных задач, полученных подразделениями военной полиции в ходе проведения СВО", - отметили в ведомстве. При обучении особое внимание уделялось вопросам противодействия диверсионным группам и беспилотной авиации противника, обеспечения безопасности автомобильных колонн в движении, инженерной подготовке и тактической медицине. "Основной акцент при подготовке военнослужащих мы делаем на тактико-специальную подготовку, а именно сопровождение колонн с учетом опыта противодействия диверсионно-разведывательным группам и беспилотникам противника. Подготавливаем военнослужащих к охране и сопровождению военнопленных, гуманитарных грузов, проведению гуманитарных акций, поддержанию правопорядка и воинской дисциплины на освобожденных территориях, оказанию помощи гражданскому населению", - рассказал начальник цикла боевой подготовки Учебного центра военной полиции ВС РФ Дмитрий. Все занятия проводятся на объектах учебно-материальной базы центра с применением вооружения, военной и специальной техники, в условиях, максимально приближенных к боевым. Военных обучают инструкторы, которые являются участниками СВО и ранее выполняли задачи по обеспечению законности и правопорядка, безопасности дорожного движения на освобожденных территориях, а также по охране объектов ВС РФ. Обучающиеся прошли финальные испытания, затем будут направлены в свои подразделения для выполнения задач. В ходе СВО военные полицейские ведут поиск схронов с оружием и боеприпасами, которые организовывает противник для проведения диверсионных актов. Военные стражи порядка во взаимодействии с другими правоохранительными структурами пресекают незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых и других запрещенных предметов, задерживают подозрительных лиц. Военные автоинспекторы обеспечивают безопасность передвижения воинских колонн.
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владикавказ, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Владикавказ, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военнослужащие военной полиции прошли переподготовку для участия в СВО

Сотрудники военной полиции прошли переподготовку в Осетии для участия в СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота саперов военной полиции
Работа саперов военной полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости
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Работа саперов военной полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Военнослужащие военной полиции прошли переподготовку во Владикавказе для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.
«
"Во Владикавказе в Учебном центре военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации завершилась переподготовка военнослужащих военной полиции для выполнения задач в зоне проведения СВО. Программа переподготовки представителей правопорядка разработана по результатам детального анализа опыта ведения боевых действий и выполнения специальных задач, полученных подразделениями военной полиции в ходе проведения СВО", - отметили в ведомстве.
При обучении особое внимание уделялось вопросам противодействия диверсионным группам и беспилотной авиации противника, обеспечения безопасности автомобильных колонн в движении, инженерной подготовке и тактической медицине.
"Основной акцент при подготовке военнослужащих мы делаем на тактико-специальную подготовку, а именно сопровождение колонн с учетом опыта противодействия диверсионно-разведывательным группам и беспилотникам противника. Подготавливаем военнослужащих к охране и сопровождению военнопленных, гуманитарных грузов, проведению гуманитарных акций, поддержанию правопорядка и воинской дисциплины на освобожденных территориях, оказанию помощи гражданскому населению", - рассказал начальник цикла боевой подготовки Учебного центра военной полиции ВС РФ Дмитрий.
Все занятия проводятся на объектах учебно-материальной базы центра с применением вооружения, военной и специальной техники, в условиях, максимально приближенных к боевым. Военных обучают инструкторы, которые являются участниками СВО и ранее выполняли задачи по обеспечению законности и правопорядка, безопасности дорожного движения на освобожденных территориях, а также по охране объектов ВС РФ. Обучающиеся прошли финальные испытания, затем будут направлены в свои подразделения для выполнения задач.
В ходе СВО военные полицейские ведут поиск схронов с оружием и боеприпасами, которые организовывает противник для проведения диверсионных актов. Военные стражи порядка во взаимодействии с другими правоохранительными структурами пресекают незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых и других запрещенных предметов, задерживают подозрительных лиц. Военные автоинспекторы обеспечивают безопасность передвижения воинских колонн.
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