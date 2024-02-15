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В центре Москвы перекрыли движение по нескольким улицам
В центре Москвы перекрыли движение по нескольким улицам - РИА Новости, 15.02.2024
В центре Москвы перекрыли движение по нескольким улицам
Движение по Большому Путинковскому переулку и по улице Малая Дмитровка перекрыто в Москве из-за пожара в здании на Пушкинской площади, сообщает департамент... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T07:50
2024-02-15T07:50
2024-02-15T09:24
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Движение по Большому Путинковскому переулку и по улице Малая Дмитровка перекрыто в Москве из-за пожара в здании на Пушкинской площади, сообщает департамент транспорта столицы. Ранее из-за пожара были перекрыты три полосы по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одна - по Большому Путинковскому переулку. "Перекрыто движение по Большому Путинковскому переулку и по улице Малая Дмитровка в районе дома № 2", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ агентству сообщили, что пожар вспыхнул в здании на Пушкинской площади, сведений о пострадавших не поступало. Площадь пожара, по предварительным данным ведомства, составляет 1500 квадратных метров. По данным сервиса "Яндекс. Карты", на Пушкинской площади, дом 5 находится концертный зал "Известия холл".
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происшествия, москва, садовое кольцо (москва), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Садовое кольцо (Москва), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы перекрыли движение по нескольким улицам
В Москве перекрыли движение по Большому Путинковскому переулку и соседней улице