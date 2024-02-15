https://ria.ru/20240215/perekrytie-1927479448.html

В центре Москвы перекрыли движение по нескольким улицам

В центре Москвы перекрыли движение по нескольким улицам - РИА Новости, 15.02.2024

В центре Москвы перекрыли движение по нескольким улицам

Движение по Большому Путинковскому переулку и по улице Малая Дмитровка перекрыто в Москве из-за пожара в здании на Пушкинской площади, сообщает департамент... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T07:50

2024-02-15T07:50

2024-02-15T09:24

происшествия

москва

садовое кольцо (москва)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Движение по Большому Путинковскому переулку и по улице Малая Дмитровка перекрыто в Москве из-за пожара в здании на Пушкинской площади, сообщает департамент транспорта столицы. Ранее из-за пожара были перекрыты три полосы по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одна - по Большому Путинковскому переулку. "Перекрыто движение по Большому Путинковскому переулку и по улице Малая Дмитровка в районе дома № 2", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ агентству сообщили, что пожар вспыхнул в здании на Пушкинской площади, сведений о пострадавших не поступало. Площадь пожара, по предварительным данным ведомства, составляет 1500 квадратных метров. По данным сервиса "Яндекс. Карты", на Пушкинской площади, дом 5 находится концертный зал "Известия холл".

https://ria.ru/20240215/pozhar-1927478630.html

москва

садовое кольцо (москва)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, садовое кольцо (москва), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)