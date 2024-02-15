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Глава Пентагона вернулся на рабочее место после госпитализации - РИА Новости, 15.02.2024
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17:53 15.02.2024 (обновлено: 18:05 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/ostin-1927642136.html
Глава Пентагона вернулся на рабочее место после госпитализации
Глава Пентагона вернулся на рабочее место после госпитализации - РИА Новости, 15.02.2024
Глава Пентагона вернулся на рабочее место после госпитализации
Глава Пентагона Ллойд Остин вернулся на рабочее место после госпитализации и суток дистанционной работы, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства США. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:53
2024-02-15T18:05
ллойд остин
министерство обороны сша
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин вернулся на рабочее место после госпитализации и суток дистанционной работы, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства США."Министр Ллойд Остин вернулся на рабочее место в Пентагон сегодня, после выписки из Военного госпиталя имени Уолтера Рида 13 февраля 2024 года он выполнял свои обязанности из дома", - говорится в заявлении ведомства.В минувшее воскресенье шеф Пентагона попал в больницу в связи с проблемами мочевого пузыря, его лечили под общим наркозом. В среду, 14 февраля на следующий день после выписки Остин провел виртуальную встречу представителей стран, оказывающих военную помощь Украине.Краткосрочная госпитализация произошла после того, как стало известно, что Остин 22 декабря перенес "малоинвазивную" операцию по поводу рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости. Болезнь главы оборонного ведомства стала неожиданностью не только для широкой публики, но и для администрации США. Позднее Остин был вынужден извиниться за то, что своевременно не проинформировал руководство страны о своей болезни.
https://ria.ru/20240212/austen-1926959767.html
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ллойд остин, министерство обороны сша, в мире, сша
Ллойд Остин, Министерство обороны США, В мире, США
Глава Пентагона вернулся на рабочее место после госпитализации

Глава Пентагона Остин заявил о возвращении на рабочее место после госпитализации

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин вернулся на рабочее место после госпитализации и суток дистанционной работы, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства США.
"Министр Ллойд Остин вернулся на рабочее место в Пентагон сегодня, после выписки из Военного госпиталя имени Уолтера Рида 13 февраля 2024 года он выполнял свои обязанности из дома", - говорится в заявлении ведомства.
В минувшее воскресенье шеф Пентагона попал в больницу в связи с проблемами мочевого пузыря, его лечили под общим наркозом. В среду, 14 февраля на следующий день после выписки Остин провел виртуальную встречу представителей стран, оказывающих военную помощь Украине.
Краткосрочная госпитализация произошла после того, как стало известно, что Остин 22 декабря перенес "малоинвазивную" операцию по поводу рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости. Болезнь главы оборонного ведомства стала неожиданностью не только для широкой публики, но и для администрации США. Позднее Остин был вынужден извиниться за то, что своевременно не проинформировал руководство страны о своей болезни.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Байден не поддерживает идею отставки главы Пентагона
12 февраля, 21:26
 
Ллойд ОстинМинистерство обороны СШАВ миреСША
 
 
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