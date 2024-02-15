https://ria.ru/20240215/ostin-1927642136.html

Глава Пентагона вернулся на рабочее место после госпитализации

Глава Пентагона вернулся на рабочее место после госпитализации - РИА Новости, 15.02.2024

Глава Пентагона вернулся на рабочее место после госпитализации

Глава Пентагона Ллойд Остин вернулся на рабочее место после госпитализации и суток дистанционной работы, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства США. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:53

2024-02-15T17:53

2024-02-15T18:05

ллойд остин

министерство обороны сша

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b3d894fa5c0cb715c64bd889fff4fc.jpg

ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин вернулся на рабочее место после госпитализации и суток дистанционной работы, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства США."Министр Ллойд Остин вернулся на рабочее место в Пентагон сегодня, после выписки из Военного госпиталя имени Уолтера Рида 13 февраля 2024 года он выполнял свои обязанности из дома", - говорится в заявлении ведомства.В минувшее воскресенье шеф Пентагона попал в больницу в связи с проблемами мочевого пузыря, его лечили под общим наркозом. В среду, 14 февраля на следующий день после выписки Остин провел виртуальную встречу представителей стран, оказывающих военную помощь Украине.Краткосрочная госпитализация произошла после того, как стало известно, что Остин 22 декабря перенес "малоинвазивную" операцию по поводу рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости. Болезнь главы оборонного ведомства стала неожиданностью не только для широкой публики, но и для администрации США. Позднее Остин был вынужден извиниться за то, что своевременно не проинформировал руководство страны о своей болезни.

https://ria.ru/20240212/austen-1926959767.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ллойд остин, министерство обороны сша, в мире, сша