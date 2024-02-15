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В ФРГ предложили вместо развития ядерного вооружения вкладываться в НАТО - РИА Новости, 15.02.2024
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12:03 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/nato-1927532477.html
В ФРГ предложили вместо развития ядерного вооружения вкладываться в НАТО
В ФРГ предложили вместо развития ядерного вооружения вкладываться в НАТО - РИА Новости, 15.02.2024
В ФРГ предложили вместо развития ядерного вооружения вкладываться в НАТО
Вместо развития собственного ядерного вооружения в Европе лучше вкладываться в укрепление ядерного зонта НАТО, считает представитель фракции... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:03
2024-02-15T12:03
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Вместо развития собственного ядерного вооружения в Европе лучше вкладываться в укрепление ядерного зонта НАТО, считает представитель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по оборонной политике в бундестаге Вольфганг Хелльмих. Ранее на фоне заявлений кандидата в президенты США Дональда Трампа о НАТО ряд немецких и европейских политиков призвали к созданию панъевропейской армии и собственного ядерного зонтика в ЕС. "Европа не ошибется, если возьмет курс на ядерный защитный "зонт" НАТО вместо разработки европейской ядерной доктрины", - заявил Хелльмих в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) . Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать всё, что они, черт возьми, захотят".
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в мире, сша, россия, европа, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, США, Россия, Европа, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
В ФРГ предложили вместо развития ядерного вооружения вкладываться в НАТО

Немецкий депутат призвал вместо развития ядерного вооружения вкладываться в НАТО

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГермания
Германия - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Вместо развития собственного ядерного вооружения в Европе лучше вкладываться в укрепление ядерного зонта НАТО, считает представитель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по оборонной политике в бундестаге Вольфганг Хелльмих.
Ранее на фоне заявлений кандидата в президенты США Дональда Трампа о НАТО ряд немецких и европейских политиков призвали к созданию панъевропейской армии и собственного ядерного зонтика в ЕС.
"Европа не ошибется, если возьмет курс на ядерный защитный "зонт" НАТО вместо разработки европейской ядерной доктрины", - заявил Хелльмих в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) .
Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать всё, что они, черт возьми, захотят".
Бывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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