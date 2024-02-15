https://ria.ru/20240215/moskva-1927647801.html

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 15.02.2024

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T18:20

2024-02-15T18:20

2024-02-15T18:32

москва

садовое кольцо (москва)

центр организации дорожного движения (цодд)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на севере, северо-западе, и юге.Серьезные затруднения наблюдаются на Пречистенской, Москворецкой, Космодамианской, Софийской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - на Покровском, Яузском, Чистопрудном, Рождественском, Петровском бульварах, а также на улицах Большая Никитская, Тверская, Солянка.Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-западе, юге и юго-востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД на северо-востоке, востоке и юго-востоке, и юге.В Москве в четверг идет сильный снег, видимость на дорогах плохая. Восьмибалльные пробки в Москве на фоне снегопада держатся почти весь рабочий день. Дорожный патруль ЦОДД уже помог более 150-ти автомобилистам.В среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в четверг на Москву обрушится до 20% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до рекордной высоты 68-летней давности.

https://ria.ru/20240215/moskva-1927638612.html

https://ria.ru/20240215/snegopad-1927625486.html

москва

садовое кольцо (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, садовое кольцо (москва), центр организации дорожного движения (цодд), городское хозяйство москвы