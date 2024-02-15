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Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 15.02.2024
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18:20 15.02.2024 (обновлено: 18:32 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/moskva-1927647801.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 15.02.2024
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:20
2024-02-15T18:32
москва
садовое кольцо (москва)
центр организации дорожного движения (цодд)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на севере, северо-западе, и юге.Серьезные затруднения наблюдаются на Пречистенской, Москворецкой, Космодамианской, Софийской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - на Покровском, Яузском, Чистопрудном, Рождественском, Петровском бульварах, а также на улицах Большая Никитская, Тверская, Солянка.Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-западе, юге и юго-востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД на северо-востоке, востоке и юго-востоке, и юге.В Москве в четверг идет сильный снег, видимость на дорогах плохая. Восьмибалльные пробки в Москве на фоне снегопада держатся почти весь рабочий день. Дорожный патруль ЦОДД уже помог более 150-ти автомобилистам.В среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в четверг на Москву обрушится до 20% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до рекордной высоты 68-летней давности.
https://ria.ru/20240215/moskva-1927638612.html
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москва
садовое кольцо (москва)
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москва, садовое кольцо (москва), центр организации дорожного движения (цодд), городское хозяйство москвы
Москва, Садовое кольцо (Москва), Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Городское хозяйство Москвы
Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве в четверг на фоне снегопада достигли 9 баллов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПробки в Москве
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пробки в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на севере, северо-западе, и юге.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Работы по очистке дорог от снега в Москве ведутся повсеместно
Вчера, 17:41
Серьезные затруднения наблюдаются на Пречистенской, Москворецкой, Космодамианской, Софийской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - на Покровском, Яузском, Чистопрудном, Рождественском, Петровском бульварах, а также на улицах Большая Никитская, Тверская, Солянка.
Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-западе, юге и юго-востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД на северо-востоке, востоке и юго-востоке, и юге.
В Москве в четверг идет сильный снег, видимость на дорогах плохая. Восьмибалльные пробки в Москве на фоне снегопада держатся почти весь рабочий день. Дорожный патруль ЦОДД уже помог более 150-ти автомобилистам.
В среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в четверг на Москву обрушится до 20% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до рекордной высоты 68-летней давности.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Синоптик объяснил сильный снегопад в Москве встречей двух "борцов сумо"
Вчера, 16:50
 
МоскваСадовое кольцо (Москва)Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Городское хозяйство Москвы
 
 
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