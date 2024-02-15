https://ria.ru/20240215/magistral-1927681851.html
Путин: Лукашенко поддерживает строительство железнодорожной ВСМ до Минска
Путин: Лукашенко поддерживает строительство железнодорожной ВСМ до Минска - РИА Новости, 15.02.2024
Путин: Лукашенко поддерживает строительство железнодорожной ВСМ до Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали до Минска, сообщил Владимир Путин. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T21:56
2024-02-15T21:56
2024-02-15T23:10
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл.), 15 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали до Минска, сообщил Владимир Путин."В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска вполне естественное, вполне реализуемое. Что касается Минска, то с президентом Белоруссии, Александром Григорьевичем Лукашенко, мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает", — отметил Путин на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения.Глава государства подчеркнул, что строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом — это только начало. Тем не менее этот проект нужно детально проработать с регионами, через которые пройдет дорога. Путин также попросил представить предложения по источникам финансирования этой магистрали, обозначить сроки и этапы работ и просчитать все возможные риски.Президент добавил, что в России так или иначе надо будет развивать ВСМ и на это потребуется свыше полутриллиона рублей."Поэтому то, о чем мы говорим, это не просто какие-то игрушки, извините, хотелки. Все равно надо будет развивать эту часть российских железных дорог. И нужно подойти к этому по-хозяйски и посмотреть на то, чтобы эта работа, комплексная работа, была выстроена максимально оптимальным образом", — отметил Путин.Глава государства также заявил, что наладить производство высокоскоростных поездов можно на мощностях "Уральских локомотивов". Он подчеркнул, что сегодня на площадке этого предприятия продемонстрировали, что удалось сделать за последние годы и что можно создать в самое ближайшее время. По словам президента, все заделы есть, завод успешно проектирует и производит по-настоящему современную, передовую железнодорожную технику, электровозы и поезда. Причем собирается она на отечественных материалах и комплектующих, оснащенных, кроме всего прочего, и российским программным продуктом, резюмировал Путин.
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Путин на совещании по строительству скоростной магистрали Москва — Петербург
Путин на совещании по строительству скоростной магистрали Москва — Петербург
2024-02-15T21:56
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PT20M28S
РИА Новости
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минск, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
Минск, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Путин: Лукашенко поддерживает строительство железнодорожной ВСМ до Минска
Путин: Лукашенко поддержал проект высокоскоростной ж/д магистрали до Минска
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл.), 15 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали до Минска, сообщил Владимир Путин.
«
"В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска вполне естественное, вполне реализуемое. Что касается Минска, то с президентом Белоруссии, Александром Григорьевичем Лукашенко, мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает", — отметил Путин на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения.
Глава государства подчеркнул, что строительство ВСМ
между Москвой
и Санкт-Петербургом
— это только начало. Тем не менее этот проект нужно детально проработать с регионами, через которые пройдет дорога. Путин также попросил представить предложения по источникам финансирования этой магистрали, обозначить сроки и этапы работ и просчитать все возможные риски.
Президент добавил, что в России так или иначе надо будет развивать ВСМ и на это потребуется свыше полутриллиона рублей.
"Поэтому то, о чем мы говорим, это не просто какие-то игрушки, извините, хотелки. Все равно надо будет развивать эту часть российских железных дорог. И нужно подойти к этому по-хозяйски и посмотреть на то, чтобы эта работа, комплексная работа, была выстроена максимально оптимальным образом", — отметил Путин.
Глава государства также заявил, что наладить производство высокоскоростных поездов можно на мощностях "Уральских локомотивов". Он подчеркнул, что сегодня на площадке этого предприятия продемонстрировали, что удалось сделать за последние годы и что можно создать в самое ближайшее время. По словам президента, все заделы есть, завод успешно проектирует и производит по-настоящему современную, передовую железнодорожную технику, электровозы и поезда. Причем собирается она на отечественных материалах и комплектующих, оснащенных, кроме всего прочего, и российским программным продуктом, резюмировал Путин.
Путин надеется на участие бизнеса в развитии высокоскоростных магистралей