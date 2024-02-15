https://ria.ru/20240215/magistral-1927681851.html

Путин: Лукашенко поддерживает строительство железнодорожной ВСМ до Минска

Путин: Лукашенко поддерживает строительство железнодорожной ВСМ до Минска - РИА Новости, 15.02.2024

Путин: Лукашенко поддерживает строительство железнодорожной ВСМ до Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали до Минска, сообщил Владимир Путин. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T21:56

2024-02-15T21:56

2024-02-15T23:10

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белоруссия

россия

александр лукашенко

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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская обл.), 15 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали до Минска, сообщил Владимир Путин."В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска вполне естественное, вполне реализуемое. Что касается Минска, то с президентом Белоруссии, Александром Григорьевичем Лукашенко, мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает", — отметил Путин на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения.Глава государства подчеркнул, что строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом — это только начало. Тем не менее этот проект нужно детально проработать с регионами, через которые пройдет дорога. Путин также попросил представить предложения по источникам финансирования этой магистрали, обозначить сроки и этапы работ и просчитать все возможные риски.Президент добавил, что в России так или иначе надо будет развивать ВСМ и на это потребуется свыше полутриллиона рублей."Поэтому то, о чем мы говорим, это не просто какие-то игрушки, извините, хотелки. Все равно надо будет развивать эту часть российских железных дорог. И нужно подойти к этому по-хозяйски и посмотреть на то, чтобы эта работа, комплексная работа, была выстроена максимально оптимальным образом", — отметил Путин.Глава государства также заявил, что наладить производство высокоскоростных поездов можно на мощностях "Уральских локомотивов". Он подчеркнул, что сегодня на площадке этого предприятия продемонстрировали, что удалось сделать за последние годы и что можно создать в самое ближайшее время. По словам президента, все заделы есть, завод успешно проектирует и производит по-настоящему современную, передовую железнодорожную технику, электровозы и поезда. Причем собирается она на отечественных материалах и комплектующих, оснащенных, кроме всего прочего, и российским программным продуктом, резюмировал Путин.

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Путин на совещании по строительству скоростной магистрали Москва — Петербург Путин на совещании по строительству скоростной магистрали Москва — Петербург 2024-02-15T21:56 true PT20M28S

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минск, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин