https://ria.ru/20240215/kriminal-1927370287.html
"Опять всех запинаем". Что устроила банда подростков в Тюмени
"Опять всех запинаем". Что устроила банда подростков в Тюмени - РИА Новости, 15.02.2024
"Опять всех запинаем". Что устроила банда подростков в Тюмени
Избивали и выкладывали видео в интернет — тюменские следователи разбираются в очередной истории с подростками-мигрантами. Пока известно о двух нападениях на... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T08:00
2024-02-15T08:00
2024-02-15T08:16
тюмень
азербайджан
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151060/13/1510601314_0:381:4990:3189_1920x0_80_0_0_8e3c163cd553babade5f31ac515b1d89.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Избивали и выкладывали видео в интернет — тюменские следователи разбираются в очередной истории с подростками-мигрантами. Пока известно о двух нападениях на сверстников, однако не исключено, что инцидентов намного больше.Быстрая реакцияШирокий общественный резонанс вызвали два скандальных ролика с агрессивной компанией. Первый сняли возле одной из тюменских школ. На кадрах видно, как двое подростков что-то объясняют третьему, а спустя несколько секунд сбивают его с ног и продолжают наносить жестокие удары. Все сопровождается наложенной на запись веселой музыкой.Второе видео сделали в кафе. Та же компания провоцирует, а затем жестоко избивает другого подростка. Действуют вновь толпой: двое держат, третий бьет. И опять под музыкальный аккомпанемент.Записи в интернет выложили сами участники. Видимо, ради забавы. Однако на скандальные ролики отреагировали не только местные жители, но и общественники. Подростков окрестили этнической бандой и потребовали разобраться.К делу подключились прокуратура и полиция. Личности всех участников драк быстро установили — как оказалось, им от 15 до 17 лет. СК возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Преступления, по версии следствия, произошли еще 19 и 20 января."Внутренние" разборкиГлавным инициатором "акции" силовики считают 15-летнего уроженца Азербайджана Ильгиза (имена всех несовершеннолетних изменены)."Он учится в восьмом классе, — рассказывает знакомый молодого человека Андрей. — Ранее не был замечен в чем-то подобном. Семья благополучная, на учетах нигде не состоит. Ильгиз недавно начал встречаться с одноклассницей и, возможно, просто хотел ее впечатлить"."Герой" обоих роликов, как только о нем стало известно общественности, закрыл страницы в соцсетях и перестал отвечать на сообщения. Между тем пользователи интернета успели сделать скрины нескольких переписок с ним. В одной он угрожает изнасилованием подростку, указывая на его национальность. В другой также по национальному признаку оскорбляет девушку, называя ее "русской дурой".Такие комментарии сразу породили волну недовольства, однако глава тюменской азербайджанской диаспоры Мунис Мустафаев заверил, что уже принял все меры к разрешению конфликтной ситуации."Первый инцидент случился во время урока физкультуры, — объясняет Мустафаев. — Все участники, а их восемь человек, из одного класса. Компания интернациональная, потому и произошел конфликт. В итоге ребята решили выйти на улицу и разобраться. С кем не бывает, многие в их возрасте дрались".Второе видео, по словам Мустафаева, — из местной бургерной. "Опять же, все произошло внутри одной компании, — продолжает представитель диаспоры. — Не поделили что-то на словах, и дело закончилось дракой. Со всеми участниками провели профилактические беседы и объяснили, что сейчас нелегкое время, поэтому из всего стараются раздувать межнациональные конфликты. Парни, конечно, не ожидали такого резонанса, но все поняли и, надеюсь, сделали правильные выводы".Мустафаев подчеркнул, что диаспора тесно взаимодействует с правоохранительными органами, и добавил, что все виновные понесут заслуженное наказание.Агрессивный "табор"Ход расследования на личный контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин. Местные активисты тоже держат руку на пульсе и надеются, что теперь историю точно не замнут."Мы подключились, как только видео появилось в Сети, — говорит общественник Вячеслав Кадыков. — Основная цель: не позволить национальной диаспоре за счет связей спустить все на тормозах. Дело в том, что это уже не первый инцидент с участием мигрантов и их детей. По моему опыту, конфликты в городе происходят примерно пару раз в неделю. Далеко не все, конечно, такие резонансные".Общественники не исключают, что агрессивная компания может быть причастна и к другим нападениям. В местном паблике выложили еще одно видео, на котором подруга зачинщика Ильгиза рассказывает, что они вновь собираются кого-то избить."Вот таким табором отправляемся на очередную разборку, — говорит девушка. — Думаю, что всех опять запинаем. Я такая заряженная сегодня, умею бить хук справа и апперкот слева, а также могу засадить кому-нибудь коленом в пах".Ее сопровождают около десяти человек во главе с Ильгизом. Каждому, в зависимости от роли в нападении, уже в ближайшее время должны предъявить обвинения.В среду, 13 февраля, троим избрали меру пресечения: 18-летнего Зию Абилова (совершеннолетия молодой человек достиг всего пару недель назад) отправили на ближайшие два месяца в СИЗО. Во время процесса он заявил, что никого не избивал, а лишь разнимал. И попросил не лишать его свободы.Двух других фигурантов, включая Ильгиза, отправили за решетку на такой же срок. Если вину хулиганов докажут, им грозит до семи лет лишения свободы. Не исключено, что в ближайшее время в деле появятся новые эпизоды.
https://ria.ru/20231120/kriminal-1910134231.html
https://ria.ru/20230918/kriminal-1896556900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, азербайджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Тюмень, Азербайджан, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
"Опять всех запинаем". Что устроила банда подростков в Тюмени
Подростков из Тюмени, избивавших сверстников, отправили в СИЗО
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Избивали и выкладывали видео в интернет — тюменские следователи разбираются в очередной истории с подростками-мигрантами. Пока известно о двух нападениях на сверстников, однако не исключено, что инцидентов намного больше.
Широкий общественный резонанс вызвали два скандальных ролика с агрессивной компанией. Первый сняли возле одной из тюменских школ. На кадрах видно, как двое подростков что-то объясняют третьему, а спустя несколько секунд сбивают его с ног и продолжают наносить жестокие удары. Все сопровождается наложенной на запись веселой музыкой.
Второе видео сделали в кафе. Та же компания провоцирует, а затем жестоко избивает другого подростка. Действуют вновь толпой: двое держат, третий бьет. И опять под музыкальный аккомпанемент.
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Записи в интернет выложили сами участники. Видимо, ради забавы. Однако на скандальные ролики отреагировали не только местные жители, но и общественники. Подростков окрестили этнической бандой и потребовали разобраться.
К делу подключились прокуратура и полиция. Личности всех участников драк быстро установили — как оказалось, им от 15 до 17 лет. СК возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Преступления, по версии следствия, произошли еще 19 и 20 января.
Главным инициатором "акции" силовики считают 15-летнего уроженца Азербайджана Ильгиза (имена всех несовершеннолетних изменены).
"Он учится в восьмом классе, — рассказывает знакомый молодого человека Андрей. — Ранее не был замечен в чем-то подобном. Семья благополучная, на учетах нигде не состоит. Ильгиз недавно начал встречаться с одноклассницей и, возможно, просто хотел ее впечатлить".
"Герой" обоих роликов, как только о нем стало известно общественности, закрыл страницы в соцсетях и перестал отвечать на сообщения. Между тем пользователи интернета успели сделать скрины нескольких переписок с ним. В одной он угрожает изнасилованием подростку, указывая на его национальность. В другой также по национальному признаку оскорбляет девушку, называя ее "русской дурой".
Такие комментарии сразу породили волну недовольства, однако глава тюменской азербайджанской диаспоры Мунис Мустафаев заверил, что уже принял все меры к разрешению конфликтной ситуации.
"Первый инцидент случился во время урока физкультуры, — объясняет Мустафаев. — Все участники, а их восемь человек, из одного класса. Компания интернациональная, потому и произошел конфликт. В итоге ребята решили выйти на улицу и разобраться. С кем не бывает, многие в их возрасте дрались".
Второе видео, по словам Мустафаева, — из местной бургерной. "Опять же, все произошло внутри одной компании, — продолжает представитель диаспоры. — Не поделили что-то на словах, и дело закончилось дракой. Со всеми участниками провели профилактические беседы и объяснили, что сейчас нелегкое время, поэтому из всего стараются раздувать межнациональные конфликты. Парни, конечно, не ожидали такого резонанса, но все поняли и, надеюсь, сделали правильные выводы".
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Мустафаев подчеркнул, что диаспора тесно взаимодействует с правоохранительными органами, и добавил, что все виновные понесут заслуженное наказание.
Ход расследования на личный контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин. Местные активисты тоже держат руку на пульсе и надеются, что теперь историю точно не замнут.
"Мы подключились, как только видео появилось в Сети, — говорит общественник Вячеслав Кадыков. — Основная цель: не позволить национальной диаспоре за счет связей спустить все на тормозах. Дело в том, что это уже не первый инцидент с участием мигрантов и их детей. По моему опыту, конфликты в городе происходят примерно пару раз в неделю. Далеко не все, конечно, такие резонансные".
Общественники не исключают, что агрессивная компания может быть причастна и к другим нападениям. В местном паблике выложили еще одно видео, на котором подруга зачинщика Ильгиза рассказывает, что они вновь собираются кого-то избить.
"Вот таким табором отправляемся на очередную разборку, — говорит девушка. — Думаю, что всех опять запинаем. Я такая заряженная сегодня, умею бить хук справа и апперкот слева, а также могу засадить кому-нибудь коленом в пах".
Ее сопровождают около десяти человек во главе с Ильгизом. Каждому, в зависимости от роли в нападении, уже в ближайшее время должны предъявить обвинения.
В среду, 13 февраля, троим избрали меру пресечения: 18-летнего Зию Абилова (совершеннолетия молодой человек достиг всего пару недель назад) отправили на ближайшие два месяца в СИЗО. Во время процесса он заявил, что никого не избивал, а лишь разнимал. И попросил не лишать его свободы.
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Двух других фигурантов, включая Ильгиза, отправили за решетку на такой же срок. Если вину хулиганов докажут, им грозит до семи лет лишения свободы. Не исключено, что в ближайшее время в деле появятся новые эпизоды.