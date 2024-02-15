https://ria.ru/20240215/khezbollakh-1927571025.html

ВВС Израиля атаковали объекты "Хезболлах" на юге Ливана

ВВС Израиля атаковали объекты "Хезболлах" на юге Ливана - РИА Новости, 15.02.2024

ВВС Израиля атаковали объекты "Хезболлах" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о нанесении серии авиаударов по десяткам целей "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:52

2024-02-15T13:52

2024-02-15T13:52

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израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о нанесении серии авиаударов по десяткам целей "Хезболлах" на юге Ливана. "Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по десяткам террористических объектов "Хезболлах" в районе Вади-Салюки, включая пусковые установки, военные сооружения и террористическую инфраструктуру. Кроме того, сегодня утром истребители нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в районе поселка Лаббуна", - говорится в сообщении. Кроме того, ночью был нанесен удар по военной структуре "Хезболлах" в районе Тайбе. В среду израильский северный город Цфат подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана, в результате которого погибла израильская военнослужащая, и 8 человек пострадали. По сообщению ЦАХАЛ, некоторые ракеты летели в направлении штаба северного командования в Цфате. Обстрел Цфата случился на фоне ежедневных обменов ударами между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" вдоль границы между двумя государствами.

https://ria.ru/20240209/snaryady-1926518846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году