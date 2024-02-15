https://ria.ru/20240215/khezbollakh-1927571025.html
ВВС Израиля атаковали объекты "Хезболлах" на юге Ливана
ВВС Израиля атаковали объекты "Хезболлах" на юге Ливана - РИА Новости, 15.02.2024
ВВС Израиля атаковали объекты "Хезболлах" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о нанесении серии авиаударов по десяткам целей "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:52
2024-02-15T13:52
2024-02-15T13:52
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о нанесении серии авиаударов по десяткам целей "Хезболлах" на юге Ливана. "Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по десяткам террористических объектов "Хезболлах" в районе Вади-Салюки, включая пусковые установки, военные сооружения и террористическую инфраструктуру. Кроме того, сегодня утром истребители нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в районе поселка Лаббуна", - говорится в сообщении. Кроме того, ночью был нанесен удар по военной структуре "Хезболлах" в районе Тайбе. В среду израильский северный город Цфат подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана, в результате которого погибла израильская военнослужащая, и 8 человек пострадали. По сообщению ЦАХАЛ, некоторые ракеты летели в направлении штаба северного командования в Цфате. Обстрел Цфата случился на фоне ежедневных обменов ударами между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" вдоль границы между двумя государствами.
https://ria.ru/20240209/snaryady-1926518846.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВВС Израиля атаковали объекты "Хезболлах" на юге Ливана
ЦАХАЛ: ВВС Израиля атаковали десятки объектов "Хезболлах" на юге Ливана