https://ria.ru/20240215/kamchatka-1927467902.html
У берегов Камчатки произошли два землетрясения
У берегов Камчатки произошли два землетрясения - РИА Новости, 15.02.2024
У берегов Камчатки произошли два землетрясения
Два землетрясения произошли у берегов Камчатки в Авачинском заливе, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T02:21
2024-02-15T02:21
2024-02-15T02:30
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 фев – РИА Новости. Два землетрясения произошли у берегов Камчатки в Авачинском заливе, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Два землетрясения произошли в Авачинском заливе. Эпицентры толчков находились неподалеку друг от друга. Землетрясение магнитудой 4,4 в 129 километрах от Петропавловска-Камчатского, следующий толчок магнитудой 4,8 - в 136 километрах от города", - говорится в сообщении. В населенных пунктах региона события не ощущались. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240212/zemletryasenie-1926826734.html
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камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
У берегов Камчатки произошли два землетрясения
Геофизическая служба РАН: два землетрясения произошли у берегов Камчатки