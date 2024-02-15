https://ria.ru/20240215/kamchatka-1927467902.html

У берегов Камчатки произошли два землетрясения

У берегов Камчатки произошли два землетрясения - РИА Новости, 15.02.2024

У берегов Камчатки произошли два землетрясения

Два землетрясения произошли у берегов Камчатки в Авачинском заливе, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T02:21

2024-02-15T02:21

2024-02-15T02:30

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 фев – РИА Новости. Два землетрясения произошли у берегов Камчатки в Авачинском заливе, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Два землетрясения произошли в Авачинском заливе. Эпицентры толчков находились неподалеку друг от друга. Землетрясение магнитудой 4,4 в 129 километрах от Петропавловска-Камчатского, следующий толчок магнитудой 4,8 - в 136 километрах от города", - говорится в сообщении. В населенных пунктах региона события не ощущались. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240212/zemletryasenie-1926826734.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук