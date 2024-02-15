Рейтинг@Mail.ru
У берегов Камчатки произошли два землетрясения - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:21 15.02.2024 (обновлено: 02:30 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/kamchatka-1927467902.html
У берегов Камчатки произошли два землетрясения
У берегов Камчатки произошли два землетрясения - РИА Новости, 15.02.2024
У берегов Камчатки произошли два землетрясения
Два землетрясения произошли у берегов Камчатки в Авачинском заливе, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T02:21
2024-02-15T02:30
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 фев – РИА Новости. Два землетрясения произошли у берегов Камчатки в Авачинском заливе, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Два землетрясения произошли в Авачинском заливе. Эпицентры толчков находились неподалеку друг от друга. Землетрясение магнитудой 4,4 в 129 километрах от Петропавловска-Камчатского, следующий толчок магнитудой 4,8 - в 136 километрах от города", - говорится в сообщении. В населенных пунктах региона события не ощущались. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240212/zemletryasenie-1926826734.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
У берегов Камчатки произошли два землетрясения

Геофизическая служба РАН: два землетрясения произошли у берегов Камчатки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограмма. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 фев – РИА Новости. Два землетрясения произошли у берегов Камчатки в Авачинском заливе, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
«
"Два землетрясения произошли в Авачинском заливе. Эпицентры толчков находились неподалеку друг от друга. Землетрясение магнитудой 4,4 в 129 километрах от Петропавловска-Камчатского, следующий толчок магнитудой 4,8 - в 136 километрах от города", - говорится в сообщении.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В Калифорнии произошла серия землетрясений
12 февраля, 12:44
В населенных пунктах региона события не ощущались. Угроза цунами не объявлялась.
 
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала