Рейтинг@Mail.ru
Жителю Архангельска вынесли приговор за изнасилование подростка на улице - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/iznasilovanie-1927576192.html
Жителю Архангельска вынесли приговор за изнасилование подростка на улице
Жителю Архангельска вынесли приговор за изнасилование подростка на улице - РИА Новости, 15.02.2024
Жителю Архангельска вынесли приговор за изнасилование подростка на улице
Ломоносовский суд Архангельска приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя областного центра, который в июле затащил в кусты девочку-подростка и... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:09
2024-02-15T14:09
происшествия
архангельск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_0:166:3077:1897_1920x0_80_0_0_78303f97809046f661f23857e9cc8992.jpg
МУРМАНСК, 15 фев – РИА Новости. Ломоносовский суд Архангельска приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя областного центра, который в июле затащил в кусты девочку-подростка и изнасиловал ее, сообщили в региональном СУСК. Преступление было совершено вечером 1 июля на Московском проспекте в Архангельске. Как установили следователи, мужчина напал на несовершеннолетнюю девочку, затащил в кусты и, угрожая расправой, изнасиловал. Прохожие услышали крики и позвонили в полицию, а также обратились к проезжавшему мимо наряду Росгвардии. Подозреваемого задержали и теперь признали виновным по статье "Изнасилование несовершеннолетней, соединенное с угрозой убийством". "Приговором Ломоносовского районного суда Архангельска ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в релизе. В СК не называют возраст потерпевшей, однако источник РИА Новости сообщал, что на момент преступления пострадавшей было 15 лет. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
https://ria.ru/20231220/srok-1916960138.html
https://ria.ru/20240206/sud-1925813417.html
архангельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_7605df11d04357d11ceea7579b801f20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, архангельск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Архангельск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
Жителю Архангельска вынесли приговор за изнасилование подростка на улице

Житель Архангельска получил 12 лет за изнасилование девочки-подростка на улице

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 15 фев – РИА Новости. Ломоносовский суд Архангельска приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя областного центра, который в июле затащил в кусты девочку-подростка и изнасиловал ее, сообщили в региональном СУСК.
Преступление было совершено вечером 1 июля на Московском проспекте в Архангельске. Как установили следователи, мужчина напал на несовершеннолетнюю девочку, затащил в кусты и, угрожая расправой, изнасиловал. Прохожие услышали крики и позвонили в полицию, а также обратились к проезжавшему мимо наряду Росгвардии.
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Омич, пытавшийся изнасиловать проводницу в поезде, получил срок
20 декабря 2023, 14:35
Подозреваемого задержали и теперь признали виновным по статье "Изнасилование несовершеннолетней, соединенное с угрозой убийством".
«
"Приговором Ломоносовского районного суда Архангельска ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в релизе.
В СК не называют возраст потерпевшей, однако источник РИА Новости сообщал, что на момент преступления пострадавшей было 15 лет.
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
Здание суда - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Суд в Адыгее арестовал обвиняемого в изнасиловании девочки под мостом
6 февраля, 22:26
 
ПроисшествияАрхангельскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала