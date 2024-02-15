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Жителю Архангельска вынесли приговор за изнасилование подростка на улице
Жителю Архангельска вынесли приговор за изнасилование подростка на улице - РИА Новости, 15.02.2024
Жителю Архангельска вынесли приговор за изнасилование подростка на улице
Ломоносовский суд Архангельска приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя областного центра, который в июле затащил в кусты девочку-подростка и... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:09
2024-02-15T14:09
2024-02-15T14:09
происшествия
архангельск
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следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 15 фев – РИА Новости. Ломоносовский суд Архангельска приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя областного центра, который в июле затащил в кусты девочку-подростка и изнасиловал ее, сообщили в региональном СУСК. Преступление было совершено вечером 1 июля на Московском проспекте в Архангельске. Как установили следователи, мужчина напал на несовершеннолетнюю девочку, затащил в кусты и, угрожая расправой, изнасиловал. Прохожие услышали крики и позвонили в полицию, а также обратились к проезжавшему мимо наряду Росгвардии. Подозреваемого задержали и теперь признали виновным по статье "Изнасилование несовершеннолетней, соединенное с угрозой убийством". "Приговором Ломоносовского районного суда Архангельска ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в релизе. В СК не называют возраст потерпевшей, однако источник РИА Новости сообщал, что на момент преступления пострадавшей было 15 лет. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
https://ria.ru/20231220/srok-1916960138.html
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происшествия, архангельск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Архангельск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
Жителю Архангельска вынесли приговор за изнасилование подростка на улице
Житель Архангельска получил 12 лет за изнасилование девочки-подростка на улице