https://ria.ru/20240215/iznasilovanie-1927576192.html

Жителю Архангельска вынесли приговор за изнасилование подростка на улице

Жителю Архангельска вынесли приговор за изнасилование подростка на улице - РИА Новости, 15.02.2024

Жителю Архангельска вынесли приговор за изнасилование подростка на улице

Ломоносовский суд Архангельска приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя областного центра, который в июле затащил в кусты девочку-подростка и... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:09

2024-02-15T14:09

2024-02-15T14:09

происшествия

архангельск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 15 фев – РИА Новости. Ломоносовский суд Архангельска приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя областного центра, который в июле затащил в кусты девочку-подростка и изнасиловал ее, сообщили в региональном СУСК. Преступление было совершено вечером 1 июля на Московском проспекте в Архангельске. Как установили следователи, мужчина напал на несовершеннолетнюю девочку, затащил в кусты и, угрожая расправой, изнасиловал. Прохожие услышали крики и позвонили в полицию, а также обратились к проезжавшему мимо наряду Росгвардии. Подозреваемого задержали и теперь признали виновным по статье "Изнасилование несовершеннолетней, соединенное с угрозой убийством". "Приговором Ломоносовского районного суда Архангельска ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в релизе. В СК не называют возраст потерпевшей, однако источник РИА Новости сообщал, что на момент преступления пострадавшей было 15 лет. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20231220/srok-1916960138.html

https://ria.ru/20240206/sud-1925813417.html

архангельск

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происшествия, архангельск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)