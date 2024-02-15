https://ria.ru/20240215/indoneziya-1927476291.html

Стали известны данные подсчета 41 процента голосов на выборах в Индонезии

Стали известны данные подсчета 41 процента голосов на выборах в Индонезии - РИА Новости, 15.02.2024

Стали известны данные подсчета 41 процента голосов на выборах в Индонезии

Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто лидирует на выборах президента страны с 56,11% голосов, следует из диаграммы, опубликованной на сайте... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T06:34

2024-02-15T06:34

2024-02-15T06:40

в мире

индонезия

прабово субианто

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто лидирует на выборах президента страны с 56,11% голосов, следует из диаграммы, опубликованной на сайте избирательной комиссии Индонезии после обработки данных с 41,01% участков.Ранее на основе данных с 29,1% участков сообщалось, что Субианто лидирует с 56,2% голосов. Если министру обороны удастся удержать в планку в 50% голосов или больше, Субианто может победить на выборах в первом туре.По данным, опубликованным избирательной комиссией Индонезии на сайте в виде диаграммы, 56,11% индонезийских избирателей отдали свой голос за министра обороны страны. При этом 24,55% проголосовали за бывшего министра культуры и образования Аниса Басведана, а 19,34% — за экс-губернатора Центральной Явы Ганжара Праново. Такие предварительные результаты были получены после обработки данных с 41,01% избирательных участков.Выборы президента Индонезии длились шесть часов и завершились в среду, первые неофициальные результаты стали приходить в тот же день. Независимые организации подтвердили лидерство Субианто со значительным отрывом от соперников.

https://ria.ru/20240214/indoneziya-1926876229.html

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в мире, индонезия, прабово субианто