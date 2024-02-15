https://ria.ru/20240215/indoneziya-1927476291.html
Стали известны данные подсчета 41 процента голосов на выборах в Индонезии
Стали известны данные подсчета 41 процента голосов на выборах в Индонезии - РИА Новости, 15.02.2024
Стали известны данные подсчета 41 процента голосов на выборах в Индонезии
Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто лидирует на выборах президента страны с 56,11% голосов, следует из диаграммы, опубликованной на сайте... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T06:34
2024-02-15T06:34
2024-02-15T06:40
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индонезия
прабово субианто
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто лидирует на выборах президента страны с 56,11% голосов, следует из диаграммы, опубликованной на сайте избирательной комиссии Индонезии после обработки данных с 41,01% участков.Ранее на основе данных с 29,1% участков сообщалось, что Субианто лидирует с 56,2% голосов. Если министру обороны удастся удержать в планку в 50% голосов или больше, Субианто может победить на выборах в первом туре.По данным, опубликованным избирательной комиссией Индонезии на сайте в виде диаграммы, 56,11% индонезийских избирателей отдали свой голос за министра обороны страны. При этом 24,55% проголосовали за бывшего министра культуры и образования Аниса Басведана, а 19,34% — за экс-губернатора Центральной Явы Ганжара Праново. Такие предварительные результаты были получены после обработки данных с 41,01% избирательных участков.Выборы президента Индонезии длились шесть часов и завершились в среду, первые неофициальные результаты стали приходить в тот же день. Независимые организации подтвердили лидерство Субианто со значительным отрывом от соперников.
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в мире, индонезия, прабово субианто
В мире, Индонезия, Прабово Субианто
Стали известны данные подсчета 41 процента голосов на выборах в Индонезии
Субианто набирает 56% на выборах главы Индонезии после подсчета с 41% участков