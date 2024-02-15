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В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с главой МАГАТЭ

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 15.02.2024

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с главой МАГАТЭ

Пока непонятно, будет ли президент России Владимир Путин встречаться с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси,... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T10:32

2024-02-15T10:32

2024-02-15T10:52

магатэ

политика

россия

рафаэль гросси

москва

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пока непонятно, будет ли президент России Владимир Путин встречаться с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в пресс-службе МАГАТЭ сообщили, что визит Гросси в Москву запланирован на конец февраля."Пока нет в графике. Собственно у президента сейчас очень тяжело с графиком рабочим, график плотный", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли у президента встреча с Гросси.

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