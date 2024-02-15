https://ria.ru/20240215/gadzhiev-1927638507.html

МВД объявило в розыск экс-депутата Магомеда Гаджиева*

МВД объявило в розыск экс-депутата Магомеда Гаджиева* - РИА Новости, 15.02.2024

МВД объявило в розыск экс-депутата Магомеда Гаджиева*

МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы РФ Магомеда Гаджиева*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:40

2024-02-15T17:40

2024-02-15T17:53

россия

госдума рф

происшествия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы РФ Магомеда Гаджиева*, следует из базы ведомства."Магомед Тажудинович Гаджиев*, 7.4.1965. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в базе розыска МВД РФ.Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.Ранее Минюст РФ объявил о внесении Гаджиева* в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ, призывы против специальной военной операции и получение поддержки со стороны иностранных информационных площадок. После этого президиум регионального политического совета Дагестанского отделения "Единой России" принял решение об исключении Гаджиева* из рядов членов партии "за действия, дискредитирующие партию". ГБР Украины сообщал о возбуждении уголовного дела против Гаджиева* за поддержку решения о вхождении Крыма в состав РФ.* Признан иноагентом в России

https://ria.ru/20240213/rozysk-1927022365.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, госдума рф, происшествия