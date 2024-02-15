https://ria.ru/20240215/gadzhiev-1927638507.html
МВД объявило в розыск экс-депутата Магомеда Гаджиева*
МВД объявило в розыск экс-депутата Магомеда Гаджиева* - РИА Новости, 15.02.2024
МВД объявило в розыск экс-депутата Магомеда Гаджиева*
МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы РФ Магомеда Гаджиева*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:40
2024-02-15T17:40
2024-02-15T17:53
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы РФ Магомеда Гаджиева*, следует из базы ведомства."Магомед Тажудинович Гаджиев*, 7.4.1965. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в базе розыска МВД РФ.Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.Ранее Минюст РФ объявил о внесении Гаджиева* в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ, призывы против специальной военной операции и получение поддержки со стороны иностранных информационных площадок. После этого президиум регионального политического совета Дагестанского отделения "Единой России" принял решение об исключении Гаджиева* из рядов членов партии "за действия, дискредитирующие партию". ГБР Украины сообщал о возбуждении уголовного дела против Гаджиева* за поддержку решения о вхождении Крыма в состав РФ.* Признан иноагентом в России
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, происшествия
Россия, Госдума РФ, Происшествия
МВД объявило в розыск экс-депутата Магомеда Гаджиева*
МВД объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы РФ Магомеда Гаджиева*, следует из базы ведомства.
"Магомед Тажудинович Гаджиев*, 7.4.1965. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в базе розыска МВД РФ.
Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
Ранее Минюст РФ объявил о внесении Гаджиева* в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ, призывы против специальной военной операции и получение поддержки со стороны иностранных информационных площадок. После этого президиум регионального политического совета Дагестанского отделения "Единой России
" принял решение об исключении Гаджиева* из рядов членов партии "за действия, дискредитирующие партию". ГБР Украины
сообщал о возбуждении уголовного дела против Гаджиева* за поддержку решения о вхождении Крыма в состав РФ.
* Признан иноагентом в России
Премьер-министра Эстонии объявили в розыск в России