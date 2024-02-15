https://ria.ru/20240215/frantsiya-1927634086.html

Протестующие фермеры во Франции окружили замок Шамбор

Протестующие фермеры во Франции окружили замок Шамбор - РИА Новости, 15.02.2024

Протестующие фермеры во Франции окружили замок Шамбор

Французские фермеры, требующие конкретных мер поддержки от правительства, блокируют доступ ко всемирно известному замку Шамбор, передает телеканал France 3. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:20

2024-02-15T17:20

2024-02-15T17:20

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франция

габриэль атталь

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ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости. Французские фермеры, требующие конкретных мер поддержки от правительства, блокируют доступ ко всемирно известному замку Шамбор, передает телеканал France 3. "(Профсоюз аграриев - ред.) "Сельская координация" (департамента) Луар-и-Шер хотел с размахом провести действия, что и сделали. Около шестидесяти тракторов въехали на территорию замка Шамбор примерно в 11.00 (13.00 мск) 15 февраля", - сообщает канал. Незадолго до полудня по местному времени фермеры начали блокировать пути доступа к замку, на месте присутствовали жандармы, говорится в материале СМИ. Отмечается, что четыре из пяти выходов из прилежащего парка уже заблокированы. В эфире телеканала BFMTV один из участников акции указал на символичность протеста. "Когда мы думали об этой акции, мы решили взять тему революции. Революция, потому что крестьяне пришли в замок заставить выйти короля. И сегодня король Макрон нас не слушает, поэтому мы решили прибыть к замку Шамбор, чтобы попросить его выйти из своего замка и послушать нас", - сказал участник акции Фредерик. СМИ отмечает, что аграрии планируют ограничить доступ к замку для туристов, вывалив у входов в замок стога сена. Ранее премьер Франции Габриэль Атталь обещал представить проект закона о сельском хозяйстве приблизительно во время проведения Международной сельскохозяйственной выставки, которая будет проходить с 24 февраля по 3 марта. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240215/polsha-1927581439.html

https://ria.ru/20240215/fermery-1927521601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, габриэль атталь