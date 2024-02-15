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Протестующие фермеры во Франции окружили замок Шамбор - РИА Новости, 15.02.2024
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17:20 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/frantsiya-1927634086.html
Протестующие фермеры во Франции окружили замок Шамбор
Протестующие фермеры во Франции окружили замок Шамбор - РИА Новости, 15.02.2024
Протестующие фермеры во Франции окружили замок Шамбор
Французские фермеры, требующие конкретных мер поддержки от правительства, блокируют доступ ко всемирно известному замку Шамбор, передает телеканал France 3. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:20
2024-02-15T17:20
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ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости. Французские фермеры, требующие конкретных мер поддержки от правительства, блокируют доступ ко всемирно известному замку Шамбор, передает телеканал France 3. "(Профсоюз аграриев - ред.) "Сельская координация" (департамента) Луар-и-Шер хотел с размахом провести действия, что и сделали. Около шестидесяти тракторов въехали на территорию замка Шамбор примерно в 11.00 (13.00 мск) 15 февраля", - сообщает канал. Незадолго до полудня по местному времени фермеры начали блокировать пути доступа к замку, на месте присутствовали жандармы, говорится в материале СМИ. Отмечается, что четыре из пяти выходов из прилежащего парка уже заблокированы. В эфире телеканала BFMTV один из участников акции указал на символичность протеста. "Когда мы думали об этой акции, мы решили взять тему революции. Революция, потому что крестьяне пришли в замок заставить выйти короля. И сегодня король Макрон нас не слушает, поэтому мы решили прибыть к замку Шамбор, чтобы попросить его выйти из своего замка и послушать нас", - сказал участник акции Фредерик. СМИ отмечает, что аграрии планируют ограничить доступ к замку для туристов, вывалив у входов в замок стога сена. Ранее премьер Франции Габриэль Атталь обещал представить проект закона о сельском хозяйстве приблизительно во время проведения Международной сельскохозяйственной выставки, которая будет проходить с 24 февраля по 3 марта. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240215/polsha-1927581439.html
https://ria.ru/20240215/fermery-1927521601.html
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в мире, франция, габриэль атталь
В мире, Франция, Габриэль Атталь
Протестующие фермеры во Франции окружили замок Шамбор

Французские фермеры заблокировали доступ ко всемирно известному замку Шамбор

© AP Photo / Matthieu MirvilleФранцузские фермеры
Французские фермеры - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Matthieu Mirville
Французские фермеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости. Французские фермеры, требующие конкретных мер поддержки от правительства, блокируют доступ ко всемирно известному замку Шамбор, передает телеканал France 3.
"(Профсоюз аграриев - ред.) "Сельская координация" (департамента) Луар-и-Шер хотел с размахом провести действия, что и сделали. Около шестидесяти тракторов въехали на территорию замка Шамбор примерно в 11.00 (13.00 мск) 15 февраля", - сообщает канал.
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Незадолго до полудня по местному времени фермеры начали блокировать пути доступа к замку, на месте присутствовали жандармы, говорится в материале СМИ. Отмечается, что четыре из пяти выходов из прилежащего парка уже заблокированы.
В эфире телеканала BFMTV один из участников акции указал на символичность протеста. "Когда мы думали об этой акции, мы решили взять тему революции. Революция, потому что крестьяне пришли в замок заставить выйти короля. И сегодня король Макрон нас не слушает, поэтому мы решили прибыть к замку Шамбор, чтобы попросить его выйти из своего замка и послушать нас", - сказал участник акции Фредерик.
СМИ отмечает, что аграрии планируют ограничить доступ к замку для туристов, вывалив у входов в замок стога сена.
Ранее премьер Франции Габриэль Атталь обещал представить проект закона о сельском хозяйстве приблизительно во время проведения Международной сельскохозяйственной выставки, которая будет проходить с 24 февраля по 3 марта.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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