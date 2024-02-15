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Форум студотрядов "ТрудКрут" прошел в Ростовской области - РИА Новости, 15.02.2024
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Ростовская область
Ростовская область
 
18:25 15.02.2024 (обновлено: 18:29 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/forum-1927647356.html
Форум студотрядов "ТрудКрут" прошел в Ростовской области
Форум студотрядов "ТрудКрут" прошел в Ростовской области - РИА Новости, 15.02.2024
Форум студотрядов "ТрудКрут" прошел в Ростовской области
Форум студенческих отрядов "ТрудКрут" прошел в четверг в Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:25
2024-02-15T18:29
ростовская область
общество
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости. Форум студенческих отрядов "ТрудКрут" прошел в четверг в Ростовской области, сообщает правительство региона. На форуме собрались молодые люди, участвующие в трудовых семестрах. Глава региона вручил переходящее знамя губернатора победителю конкурса "Лучший студенческий отряд Ростовской области" - сельскохозяйственному отряду "Берег Дона" ДГТУ. Выступая с приветственным словом, губернатор напомнил, что в текущем году Российскому движению студотрядов - 65 лет, 20 лет насчитывает современная история движения. "Ваш труд нужен нашей области, нашей стране. Мы только что говорили с руководителями нашего студенческого движения о возможности и даже потребности в том, чтобы студотрядовцы активнее трудились на производствах. В ближайшее время обратимся к руководителям крупных предприятий нашей области, предложим им взаимодействовать с нашим комитетом по делам молодежи, с правительством Ростовской области и предложим работу, которая позволит профессионально вырасти", - сказал Голубев. Глава региона подчеркнул, что скоро начнут работать новый завод тракторов и еще несколько производств, где нужны работники, профессионалы - те, кто обладает определенными навыками, а участие в студенческих отрядах - это и есть элемент приобретения навыков. В 2023 году в третий трудовой семестр отправились более 5 тысяч юношей и девушек. За последние несколько лет участников студотрядов в регионе стало почти вдвое больше. В 2021 году были учреждены именные премии губернатора Ростовской области, которые уже в третий раз будут вручены девяти лучшим представителям студенческих отрядов. Сумма финансовой поддержки составляет порядка 400 тысяч рублей.
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общество, ростовская область
Ростовская область , Общество, Ростовская область

Форум студотрядов "ТрудКрут" прошел в Ростовской области

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкУчастники сводного белорусско-российского студенческого отряда имени Героя Советского Союза маршала Николая Крылова во время работы
Участники сводного белорусско-российского студенческого отряда имени Героя Советского Союза маршала Николая Крылова во время работы - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участники сводного белорусско-российского студенческого отряда имени Героя Советского Союза маршала Николая Крылова во время работы
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости. Форум студенческих отрядов "ТрудКрут" прошел в четверг в Ростовской области, сообщает правительство региона.
На форуме собрались молодые люди, участвующие в трудовых семестрах. Глава региона вручил переходящее знамя губернатора победителю конкурса "Лучший студенческий отряд Ростовской области" - сельскохозяйственному отряду "Берег Дона" ДГТУ.
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Выступая с приветственным словом, губернатор напомнил, что в текущем году Российскому движению студотрядов - 65 лет, 20 лет насчитывает современная история движения.
"Ваш труд нужен нашей области, нашей стране. Мы только что говорили с руководителями нашего студенческого движения о возможности и даже потребности в том, чтобы студотрядовцы активнее трудились на производствах. В ближайшее время обратимся к руководителям крупных предприятий нашей области, предложим им взаимодействовать с нашим комитетом по делам молодежи, с правительством Ростовской области и предложим работу, которая позволит профессионально вырасти", - сказал Голубев.
Глава региона подчеркнул, что скоро начнут работать новый завод тракторов и еще несколько производств, где нужны работники, профессионалы - те, кто обладает определенными навыками, а участие в студенческих отрядах - это и есть элемент приобретения навыков.
В 2023 году в третий трудовой семестр отправились более 5 тысяч юношей и девушек. За последние несколько лет участников студотрядов в регионе стало почти вдвое больше. В 2021 году были учреждены именные премии губернатора Ростовской области, которые уже в третий раз будут вручены девяти лучшим представителям студенческих отрядов. Сумма финансовой поддержки составляет порядка 400 тысяч рублей.
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