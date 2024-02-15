https://ria.ru/20240215/forum-1927647356.html
Форум студотрядов "ТрудКрут" прошел в Ростовской области
Форум студотрядов "ТрудКрут" прошел в Ростовской области - РИА Новости, 15.02.2024
Форум студотрядов "ТрудКрут" прошел в Ростовской области
Форум студенческих отрядов "ТрудКрут" прошел в четверг в Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:25
2024-02-15T18:25
2024-02-15T18:29
ростовская область
общество
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927516028_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_7626a3f3a8efc0b9952a710a0f7f3bf8.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости. Форум студенческих отрядов "ТрудКрут" прошел в четверг в Ростовской области, сообщает правительство региона. На форуме собрались молодые люди, участвующие в трудовых семестрах. Глава региона вручил переходящее знамя губернатора победителю конкурса "Лучший студенческий отряд Ростовской области" - сельскохозяйственному отряду "Берег Дона" ДГТУ. Выступая с приветственным словом, губернатор напомнил, что в текущем году Российскому движению студотрядов - 65 лет, 20 лет насчитывает современная история движения. "Ваш труд нужен нашей области, нашей стране. Мы только что говорили с руководителями нашего студенческого движения о возможности и даже потребности в том, чтобы студотрядовцы активнее трудились на производствах. В ближайшее время обратимся к руководителям крупных предприятий нашей области, предложим им взаимодействовать с нашим комитетом по делам молодежи, с правительством Ростовской области и предложим работу, которая позволит профессионально вырасти", - сказал Голубев. Глава региона подчеркнул, что скоро начнут работать новый завод тракторов и еще несколько производств, где нужны работники, профессионалы - те, кто обладает определенными навыками, а участие в студенческих отрядах - это и есть элемент приобретения навыков. В 2023 году в третий трудовой семестр отправились более 5 тысяч юношей и девушек. За последние несколько лет участников студотрядов в регионе стало почти вдвое больше. В 2021 году были учреждены именные премии губернатора Ростовской области, которые уже в третий раз будут вручены девяти лучшим представителям студенческих отрядов. Сумма финансовой поддержки составляет порядка 400 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240117/proekt-1921885898.html
https://ria.ru/20240210/proekty-1926610791.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927516028_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_a45f24d8351782c4189cba7a6a0da3ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростовская область
Ростовская область , Общество, Ростовская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости. Форум студенческих отрядов "ТрудКрут" прошел в четверг в Ростовской области, сообщает правительство региона.
На форуме собрались молодые люди, участвующие в трудовых семестрах. Глава региона вручил переходящее знамя губернатора победителю конкурса "Лучший студенческий отряд Ростовской области" - сельскохозяйственному отряду "Берег Дона" ДГТУ.
Свыше 283 тысяч ростовских школьников участвовали в образовательном проекте
Выступая с приветственным словом, губернатор напомнил, что в текущем году Российскому движению студотрядов - 65 лет, 20 лет насчитывает современная история движения.
"Ваш труд нужен нашей области, нашей стране. Мы только что говорили с руководителями нашего студенческого движения о возможности и даже потребности в том, чтобы студотрядовцы активнее трудились на производствах. В ближайшее время обратимся к руководителям крупных предприятий нашей области, предложим им взаимодействовать с нашим комитетом по делам молодежи, с правительством Ростовской области и предложим работу, которая позволит профессионально вырасти", - сказал Голубев.
Глава региона подчеркнул, что скоро начнут работать новый завод тракторов и еще несколько производств, где нужны работники, профессионалы - те, кто обладает определенными навыками, а участие в студенческих отрядах - это и есть элемент приобретения навыков.
В 2023 году в третий трудовой семестр отправились более 5 тысяч юношей и девушек. За последние несколько лет участников студотрядов в регионе стало почти вдвое больше. В 2021 году были учреждены именные премии губернатора Ростовской области, которые уже в третий раз будут вручены девяти лучшим представителям студенческих отрядов. Сумма финансовой поддержки составляет порядка 400 тысяч рублей.
Утверждение проектов развития территорий изменится в Ростовской области