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Медведев дал рекомендации участникам форума "За свободу наций" - РИА Новости, 15.02.2024
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16:10 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/forum-1927616541.html
Медведев дал рекомендации участникам форума "За свободу наций"
Медведев дал рекомендации участникам форума "За свободу наций" - РИА Новости, 15.02.2024
Медведев дал рекомендации участникам форума "За свободу наций"
Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил участникам форума "За свободу наций" использовать в своей работе... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:10
2024-02-15T16:10
россия
москва
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил участникам форума "За свободу наций" использовать в своей работе предложения африканских партнеров, в частности, проекта "Глобальный черный центр", так как его задачи совпадают с задачами форума. "Хочу отметить, что наработки, которые есть у других партий, союзов и наших партнеров, не останутся без внимания. В частности, например, весьма востребованными являются предложения африканских партнеров, то что было сделано в декабре прошлого года под эгидой Афросоюза, когда был запущен полезный и такой важный проект, называемый "Глобальный черный центр". Его задачи во многом совпадают и с задачами форума", - сказал он на встрече с членами оргкомитета форума "За свободу наций". Международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма – "За свободу наций" проходит в Москве 15-17 февраля. По данным организаторов, на мероприятиях форума соберется порядка 400 делегатов. Они обсудят вопросы противодействия вмешательству в суверенные дела государств, противодействия деструктивным неоколониальным практикам, независимости в политической, финансово-экономической, информационной и других сферах.
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россия, москва, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев дал рекомендации участникам форума "За свободу наций"

Медведев предложил форуму "За свободу наций" использовать предложения Афросоюза

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил участникам форума "За свободу наций" использовать в своей работе предложения африканских партнеров, в частности, проекта "Глобальный черный центр", так как его задачи совпадают с задачами форума.
«
"Хочу отметить, что наработки, которые есть у других партий, союзов и наших партнеров, не останутся без внимания. В частности, например, весьма востребованными являются предложения африканских партнеров, то что было сделано в декабре прошлого года под эгидой Афросоюза, когда был запущен полезный и такой важный проект, называемый "Глобальный черный центр". Его задачи во многом совпадают и с задачами форума", - сказал он на встрече с членами оргкомитета форума "За свободу наций".
Международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма – "За свободу наций" проходит в Москве 15-17 февраля.
По данным организаторов, на мероприятиях форума соберется порядка 400 делегатов. Они обсудят вопросы противодействия вмешательству в суверенные дела государств, противодействия деструктивным неоколониальным практикам, независимости в политической, финансово-экономической, информационной и других сферах.
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о предложении участников антиколониального форума
Вчера, 16:05
 
РоссияМоскваДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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