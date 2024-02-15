https://ria.ru/20240215/dzhermuk-1927538023.html

Минеральную воду "Джермук" можно купить в магазине, рассказали в ЦРПТ

Минеральную воду "Джермук" можно купить в магазине, рассказали в ЦРПТ - РИА Новости, 15.02.2024

Минеральную воду "Джермук" можно купить в магазине, рассказали в ЦРПТ

Минеральная вода "Джермук" доступна для покупки в российской рознице, выяснил корреспондент РИА Новости, при этом оператор системы маркировки "Честный знак" -... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T12:22

2024-02-15T12:22

2024-02-15T12:22

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927440373_0:143:2682:1652_1920x0_80_0_0_93d4a9a4825ca23e5240b04a88e07690.png

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минеральная вода "Джермук" доступна для покупки в российской рознице, выяснил корреспондент РИА Новости, при этом оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил агентству, что блокируются лишь определенные партии, считающиеся потенциально опасными. "Система маркировки по поручению Роспотребнадзора блокирует только воду "Джермук", относящуюся к потенциально опасным партиям, на которые указал регулятор. По остальной продукции бренда ограничений со стороны регулятора нет", - заявили агентству в ЦРПТ. Так, например, данная вода в бутылке объемом 1 литр доступна на сайте ритейлера "Ашан", а также на маркетплейсах "Мегамаркет" и Wildberries. При этом на Ozon вся вода "Джермук" в статусе "нет в наличии". В пресс-службе "Мегамаркета" сообщили, что компания следует предписаниям от органов исполнительной власти и заблокировала все карточки товаров, продажа которых на территории России приостановлена. "К покупке доступны исключительно другие разрешенные продукты бренда", - добавили там. В Wildberries отметили, что 13 февраля временно приостановили продажу воды "Джермук" в связи с обращением Роспотребнадзора - об этом было сообщено продавцам, а карточки воды, которая расфасована в стеклянные бутылки объемом 0,5 литра, были удалены с витрины. "Мы ставим в приоритет безопасность и здоровье покупателей, внимательно следим за ассортиментом и оперативно реагируем на уведомления государственных органов. Продажа данных товаров приостановлена, они уже скрыты с сайта и недоступны к заказу", - сообщили в Ozon. В понедельник сообщалось, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук" - вместо воды в ней оказался уксус. В связи с его смертью во вторник было возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор объявил о приостановке продажи отдельных партий этой минеральной воды для проверки на безопасность. В Роспотребнадзоре призывают граждан информировать территориальные органы ведомства о торговых точках и сайтах, где фиксируются случаи реализации воды "Джермук" с датой производства 28.12.2023 в стеклянной таре объемом 0,5 литра. Данная продукция не будет выпущена в оборот, пока не будут получены лабораторные подтверждения ее безопасности, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240214/dzhermuk-1927259929.html

https://ria.ru/20240213/delo-1927144317.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)