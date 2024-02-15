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Минеральную воду "Джермук" можно купить в магазине, рассказали в ЦРПТ - РИА Новости, 15.02.2024
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12:22 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/dzhermuk-1927538023.html
Минеральную воду "Джермук" можно купить в магазине, рассказали в ЦРПТ
Минеральную воду "Джермук" можно купить в магазине, рассказали в ЦРПТ - РИА Новости, 15.02.2024
Минеральную воду "Джермук" можно купить в магазине, рассказали в ЦРПТ
Минеральная вода "Джермук" доступна для покупки в российской рознице, выяснил корреспондент РИА Новости, при этом оператор системы маркировки "Честный знак" -... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:22
2024-02-15T12:22
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минеральная вода "Джермук" доступна для покупки в российской рознице, выяснил корреспондент РИА Новости, при этом оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил агентству, что блокируются лишь определенные партии, считающиеся потенциально опасными. "Система маркировки по поручению Роспотребнадзора блокирует только воду "Джермук", относящуюся к потенциально опасным партиям, на которые указал регулятор. По остальной продукции бренда ограничений со стороны регулятора нет", - заявили агентству в ЦРПТ. Так, например, данная вода в бутылке объемом 1 литр доступна на сайте ритейлера "Ашан", а также на маркетплейсах "Мегамаркет" и Wildberries. При этом на Ozon вся вода "Джермук" в статусе "нет в наличии". В пресс-службе "Мегамаркета" сообщили, что компания следует предписаниям от органов исполнительной власти и заблокировала все карточки товаров, продажа которых на территории России приостановлена. "К покупке доступны исключительно другие разрешенные продукты бренда", - добавили там. В Wildberries отметили, что 13 февраля временно приостановили продажу воды "Джермук" в связи с обращением Роспотребнадзора - об этом было сообщено продавцам, а карточки воды, которая расфасована в стеклянные бутылки объемом 0,5 литра, были удалены с витрины. "Мы ставим в приоритет безопасность и здоровье покупателей, внимательно следим за ассортиментом и оперативно реагируем на уведомления государственных органов. Продажа данных товаров приостановлена, они уже скрыты с сайта и недоступны к заказу", - сообщили в Ozon. В понедельник сообщалось, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук" - вместо воды в ней оказался уксус. В связи с его смертью во вторник было возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор объявил о приостановке продажи отдельных партий этой минеральной воды для проверки на безопасность. В Роспотребнадзоре призывают граждан информировать территориальные органы ведомства о торговых точках и сайтах, где фиксируются случаи реализации воды "Джермук" с датой производства 28.12.2023 в стеклянной таре объемом 0,5 литра. Данная продукция не будет выпущена в оборот, пока не будут получены лабораторные подтверждения ее безопасности, отметили в ведомстве.
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Минеральную воду "Джермук" можно купить в магазине, рассказали в ЦРПТ

Минеральная вода "Джермук" доступна в рознице, блокируют лишь некоторые партии

© Sputnik / Andranik GhazaryanМинеральная вода "Джермук"
Минеральная вода Джермук - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Минеральная вода "Джермук". Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минеральная вода "Джермук" доступна для покупки в российской рознице, выяснил корреспондент РИА Новости, при этом оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил агентству, что блокируются лишь определенные партии, считающиеся потенциально опасными.
"Система маркировки по поручению Роспотребнадзора блокирует только воду "Джермук", относящуюся к потенциально опасным партиям, на которые указал регулятор. По остальной продукции бренда ограничений со стороны регулятора нет", - заявили агентству в ЦРПТ.
Так, например, данная вода в бутылке объемом 1 литр доступна на сайте ритейлера "Ашан", а также на маркетплейсах "Мегамаркет" и Wildberries. При этом на Ozon вся вода "Джермук" в статусе "нет в наличии".
В пресс-службе "Мегамаркета" сообщили, что компания следует предписаниям от органов исполнительной власти и заблокировала все карточки товаров, продажа которых на территории России приостановлена. "К покупке доступны исключительно другие разрешенные продукты бренда", - добавили там.
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В Wildberries отметили, что 13 февраля временно приостановили продажу воды "Джермук" в связи с обращением Роспотребнадзора - об этом было сообщено продавцам, а карточки воды, которая расфасована в стеклянные бутылки объемом 0,5 литра, были удалены с витрины.
"Мы ставим в приоритет безопасность и здоровье покупателей, внимательно следим за ассортиментом и оперативно реагируем на уведомления государственных органов. Продажа данных товаров приостановлена, они уже скрыты с сайта и недоступны к заказу", - сообщили в Ozon.
В понедельник сообщалось, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук" - вместо воды в ней оказался уксус. В связи с его смертью во вторник было возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор объявил о приостановке продажи отдельных партий этой минеральной воды для проверки на безопасность.
В Роспотребнадзоре призывают граждан информировать территориальные органы ведомства о торговых точках и сайтах, где фиксируются случаи реализации воды "Джермук" с датой производства 28.12.2023 в стеклянной таре объемом 0,5 литра. Данная продукция не будет выпущена в оборот, пока не будут получены лабораторные подтверждения ее безопасности, отметили в ведомстве.
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