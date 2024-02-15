https://ria.ru/20240215/donetskoe-1927572504.html

Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 15.02.2024

Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 10 атак ВСУ, потери Украины составили до 360 военнослужащих, один... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:58

2024-02-15T13:58

2024-02-15T14:02

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 10 атак ВСУ, потери Украины составили до 360 военнослужащих, один танк, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 10 атак противника, а также нанесли поражение живой силе и технике 17-й танковой, 79-й десантно-штурмовой, 24-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Ленинское, Константиновка и Парасковиевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 360 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, 27 автомобилей."В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы производства Великобритании FH-70 и L119, а также гаубицы "Мста-Б", Д-30 и три орудия Д-20", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240215/katastrofa-1927534590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность