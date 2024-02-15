Рейтинг@Mail.ru
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 15.02.2024 (обновлено: 14:02 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/donetskoe-1927572504.html
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 15.02.2024
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 10 атак ВСУ, потери Украины составили до 360 военнослужащих, один... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:58
2024-02-15T14:02
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927082056_0:27:3036:1735_1920x0_80_0_0_1a739dd827d6d85fa5015aab53e0237c.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 10 атак ВСУ, потери Украины составили до 360 военнослужащих, один танк, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 10 атак противника, а также нанесли поражение живой силе и технике 17-й танковой, 79-й десантно-штурмовой, 24-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Ленинское, Константиновка и Парасковиевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 360 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, 27 автомобилей."В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы производства Великобритании FH-70 и L119, а также гаубицы "Мста-Б", Д-30 и три орудия Д-20", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240215/katastrofa-1927534590.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927082056_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_fe5c24df7a24627be9443b43c7dbdeec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне спецоперации
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 10 атак ВСУ, потери Украины составили до 360 военнослужащих, один танк, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 10 атак противника, а также нанесли поражение живой силе и технике 17-й танковой, 79-й десантно-штурмовой, 24-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Ленинское, Константиновка и Парасковиевка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 360 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, 27 автомобилей.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы производства Великобритании FH-70 и L119, а также гаубицы "Мста-Б", Д-30 и три орудия Д-20", - сообщили в Минобороны.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Потеряют позиции. СМИ сообщили о катастрофе на Украине
Вчера, 12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала