https://ria.ru/20240215/dokumenty-1927469377.html

Путин вручил Карлсону копии пяти документов Богдана Хмельницкого

Путин вручил Карлсону копии пяти документов Богдана Хмельницкого - РИА Новости, 15.02.2024

Путин вручил Карлсону копии пяти документов Богдана Хмельницкого

Президент России Владимир Путин во время интервью передал американского журналисту Такеру Карлсону копии пяти исторических документов, в частности, письма и... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T03:03

2024-02-15T03:03

2024-02-15T03:03

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время интервью передал американского журналисту Такеру Карлсону копии пяти исторических документов, в частности, письма и статьи Богдана Хмельницкого, сообщил РИА Новости директор Российского государственного архива древних актов (РГАДА) Владимир Аракчеев. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. "Такеру Карлсону переданы копии пяти документов: письмо Богдана Хмельницкого царю Алексею 1648 года; предложение гетмана Запорожского войска Богдана Хмельницкого польскому королю Яну Казимиру с условиями примирения 1649 года; письмо Богдана Хмельницкого царю Алексею 1649 года; письмо Богдана Хмельницкого царю Алексею 1654 года (в день перехода Гетманства под покровительство русского государя); "статьи" Богдана Хмельницкого 1654 года, которые были утверждены царем Алексеем (договор, в котором определялось положение Малороссийского гетманства в составе Русского государства)", - сказал собеседник агентства. По словам Аракчеева, в документах идёт речь о предыстории включения Малороссии в состав России, о "колебаниях украинской правящей элиты, которая была готова пойти на компромисс в 1649 году и сохранить свой статус как части Речи Посполитой", но на определенных условиях, которые не были приняты польской стороной. "В первом же письме Хмельницкий информировал царя Алексея о победе, одержанной над польскими войсками под Желтыми Водами и Корсунем, на правобережье Днепра и о том, что, если "ляхи зноу на нас схотят наступати, ... а ми до милостивих нуг вашему царскому величеству ... покорне отдаемо", то есть, по сути дела, Богдан Хмельницкий выражал желание перейти под покровительство Русского государства, в случае если поляки снова начнут наступление на территорию гетманства", - уточнил Аракчеев. Документы неоднократно публиковались, в том числе в Киеве, и хорошо известны всем специалистам по славистике. "Я подчеркиваю: специалистам по славистике, то есть историкам и филологам", - подчеркнул директора РГАДА. Он считает, что документы известны и научной общественности США. В 1997-2014 годах в переводе на английский вышло 10-томное издание "История Украины-Руси" Михаила Грушевского, где содержатся обширные цитаты из этих документов. В США издано множество книг по истории России, самой распространенной является научно-популярная книга Ричарда Пайпса "Россия при старом режиме", имеющаяся в большинстве библиотек, отметил Аракчеев. "Как известно, Ричард Пайпс был советником президента США Рональда Рейгана, и он был в состоянии довести до Рейгана и политической элиты США многие аспекты истории России, которые интересовали американских политиков", - отметил он. Он также сообщил, что цитаты из документов, копии которых были переданы Такеру приведены в известной статье Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

https://ria.ru/20240214/intervyu-1927455809.html

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сша, россия, богдан хмельницкий, владимир путин, такер карлсон, нато, днепр (город)