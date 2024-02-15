https://ria.ru/20240215/detsad-1927545368.html

СК возбудил дело после инцидента с воспитателем в приморском детсаду

СК возбудил дело после инцидента с воспитателем в приморском детсаду - РИА Новости, 15.02.2024

СК возбудил дело после инцидента с воспитателем в приморском детсаду

Следователи возбудили уголовное дело после того, как воспитатель частного детсада в Уссурийске Приморского края грубо схватила трехлетнего ребенка, из-за чего у РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T12:36

2024-02-15T12:36

2024-02-15T15:12

происшествия

россия

уссурийск

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как воспитатель частного детсада в Уссурийске Приморского края грубо схватила трехлетнего ребенка, из-за чего у него остались синяки, сообщило региональное СУСК РФ.Ранее в местных СМИ и соцсетях распространилась запись с камер видеонаблюдения, на которой воспитатель несколько раз пытается силой уложить в кровать плачущего ребенка, а после того, как ей это не удается, резко выдергивает его за руку из кровати. В прокуратуре сообщили, что днем 13 февраля воспитатель частного детского сада в Уссурийске несколько раз с силой схватила трехлетнего мальчика. Ведомство начало проверку."В социальных сетях размещена новость о том, что воспитатель частного дошкольного детского учреждения в городе Уссурийске применила грубую физическую силу в отношении 3-летнего ребенка, в связи с чем у последнего на теле остались синяки и ссадины. По данному факту следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.Следователи СК допрашивают родителей ребёнка, сотрудников учреждения и других, назначаются экспертизы, будет истребована и изучена необходимая документация.Позже СУСК сообщило о задержании воспитателя частного детсада, которую подозревают в противоправных действиях в отношении ребенка. "Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в следственном управлении.

https://ria.ru/20240206/kompensatsiya-1925738636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, уссурийск, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)