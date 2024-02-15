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СК возбудил дело после инцидента с воспитателем в приморском детсаду
СК возбудил дело после инцидента с воспитателем в приморском детсаду - РИА Новости, 15.02.2024
СК возбудил дело после инцидента с воспитателем в приморском детсаду
Следователи возбудили уголовное дело после того, как воспитатель частного детсада в Уссурийске Приморского края грубо схватила трехлетнего ребенка, из-за чего у РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:36
2024-02-15T12:36
2024-02-15T15:12
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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как воспитатель частного детсада в Уссурийске Приморского края грубо схватила трехлетнего ребенка, из-за чего у него остались синяки, сообщило региональное СУСК РФ.Ранее в местных СМИ и соцсетях распространилась запись с камер видеонаблюдения, на которой воспитатель несколько раз пытается силой уложить в кровать плачущего ребенка, а после того, как ей это не удается, резко выдергивает его за руку из кровати. В прокуратуре сообщили, что днем 13 февраля воспитатель частного детского сада в Уссурийске несколько раз с силой схватила трехлетнего мальчика. Ведомство начало проверку."В социальных сетях размещена новость о том, что воспитатель частного дошкольного детского учреждения в городе Уссурийске применила грубую физическую силу в отношении 3-летнего ребенка, в связи с чем у последнего на теле остались синяки и ссадины. По данному факту следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.Следователи СК допрашивают родителей ребёнка, сотрудников учреждения и других, назначаются экспертизы, будет истребована и изучена необходимая документация.Позже СУСК сообщило о задержании воспитателя частного детсада, которую подозревают в противоправных действиях в отношении ребенка. "Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в следственном управлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, уссурийск, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Уссурийск, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после инцидента с воспитателем в приморском детсаду
На воспитателя, применившую силу к ребенку в детсаду в Приморье, завели дело
ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело после того, как воспитатель частного детсада в Уссурийске Приморского края грубо схватила трехлетнего ребенка, из-за чего у него остались синяки, сообщило
региональное СУСК РФ.
Ранее в местных СМИ и соцсетях распространилась запись с камер видеонаблюдения, на которой воспитатель несколько раз пытается силой уложить в кровать плачущего ребенка, а после того, как ей это не удается, резко выдергивает его за руку из кровати. В прокуратуре сообщили, что днем 13 февраля воспитатель частного детского сада в Уссурийске несколько раз с силой схватила трехлетнего мальчика. Ведомство начало проверку.
«
"В социальных сетях размещена новость о том, что воспитатель частного дошкольного детского учреждения в городе Уссурийске применила грубую физическую силу в отношении 3-летнего ребенка, в связи с чем у последнего на теле остались синяки и ссадины. По данному факту следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
Следователи СК допрашивают родителей ребёнка, сотрудников учреждения и других, назначаются экспертизы, будет истребована и изучена необходимая документация.
Позже СУСК сообщило о задержании воспитателя частного детсада, которую подозревают в противоправных действиях в отношении ребенка. "Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в следственном управлении.
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