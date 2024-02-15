https://ria.ru/20240215/desantniki-1927473364.html

Десантники взяли опорник ВСУ к западу от Артемовска

Десантники взяли опорник ВСУ к западу от Артемовска - РИА Новости, 15.02.2024

Десантники взяли опорник ВСУ к западу от Артемовска

Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ западнее Артемовска в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T05:05

2024-02-15T05:05

2024-02-15T08:50

специальная военная операция на украине

россия

артемовск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 15 фев — РИА Новости. Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ западнее Артемовска в ДНР, сообщили в Министерстве обороны."Бронегруппа парашютно-десантного батальона на БМД-2К-АУ отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, получив задачу на уничтожение группы пехоты в опорном пункте к западу от Артемовска, под покровом темноты оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей", — рассказали в ведомстве.Огонь по опорному пункту ВСУ вели прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами при корректировке с БПЛА.На захват опорника, по которому отработала бронегруппа, выдвинулись штурмовые группы соединения.Они завершили уничтожение противника, заняли опорный пункт, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления.

https://ria.ru/20240214/bombardirovschik-1927221431.html

россия

артемовск

донецкая народная республика

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россия, артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии