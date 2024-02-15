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Десантники взяли опорник ВСУ к западу от Артемовска - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 15.02.2024 (обновлено: 08:50 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/desantniki-1927473364.html
Десантники взяли опорник ВСУ к западу от Артемовска
Десантники взяли опорник ВСУ к западу от Артемовска - РИА Новости, 15.02.2024
Десантники взяли опорник ВСУ к западу от Артемовска
Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ западнее Артемовска в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T05:05
2024-02-15T08:50
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 15 фев — РИА Новости. Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ западнее Артемовска в ДНР, сообщили в Министерстве обороны.&quot;Бронегруппа парашютно-десантного батальона на БМД-2К-АУ отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, получив задачу на уничтожение группы пехоты в опорном пункте к западу от Артемовска, под покровом темноты оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей&quot;, — рассказали в ведомстве.Огонь по опорному пункту ВСУ вели прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами при корректировке с БПЛА.На захват опорника, по которому отработала бронегруппа, выдвинулись штурмовые группы соединения.Они завершили уничтожение противника, заняли опорный пункт, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления.
https://ria.ru/20240214/bombardirovschik-1927221431.html
россия
артемовск
донецкая народная республика
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россия, артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десантники взяли опорник ВСУ к западу от Артемовска

Десантники взяли опорный пункт ВСУ к западу от Артемовска

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБоевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 фев — РИА Новости. Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ западнее Артемовска в ДНР, сообщили в Министерстве обороны.
«

"Бронегруппа парашютно-десантного батальона на БМД-2К-АУ отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, получив задачу на уничтожение группы пехоты в опорном пункте к западу от Артемовска, под покровом темноты оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей", — рассказали в ведомстве.

Огонь по опорному пункту ВСУ вели прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами при корректировке с БПЛА.
На захват опорника, по которому отработала бронегруппа, выдвинулись штурмовые группы соединения.
Они завершили уничтожение противника, заняли опорный пункт, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртемовскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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